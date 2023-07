Fuga quente de Dua Lipa na Grécia com o namorado Romain Gavras

SA cantora Dua Lipa exibiu suas recentes férias na Grécia ao lado do namorado cineasta francês Romain Gavras.

O 27 anos cantora está vivendo ela atualmente melhor vida sob o sol ao lado de seu namorado. Lipa levou para mídia social para compartilhar com os fãs seu pitoresco férias de verão no encantador Ilha grega de Sifnos.

Uma aventura grega saída de um filme

O nascido em Londres deixou seus fãs em um frenesi com seu post. Legendando as imagens com um divertido “Sifnossssss”, Lipa exibiu seu brilho bronzeado, descansando em um biquíni preto elegante e tons combinando enquanto cercado pelo azul de tirar o fôlego do mar Mediterrâneo.

O cantor não se limitou a apenas um carrossel, ela seguiu com um segundo post que revelou mais momentos dela Escapadela romântica.

Conhecida por seu desejo de viajar postagens de viagem e uma extensa coleção de biquínis deslumbrantes, Lipa nunca deixa de encantar seus seguidores.

seu recente despejo de fotos mais uma vez transportou os fãs para destinos idílicos, apresentando-a aventuras de paddle nas águas cristalinas.

Combinação feita em moda, música e cinema

Dua Lipa & Romain Gavras primeiros sussurros provocados neste passado Fevereiro quando foram flagrados saindo de um Afterparty do BAFTA juntos em Londres.

Gavras é um 42 anos diretor multifacetado. Ele é filho do estimado diretor greco-francês Costa Gavras.

Alguns de seus trabalhos mais notáveis ​​incluem dirigir “Bad Girls” de MIA videoclipe, bem como colaborações com Jay-Z, Kanye Weste oceano franco. Ele também dirigiu recentemente o Netflix filme “Atena”.