Funcionalidade da Nubank tem ajudado MILHARES de clientes na organização financeira

O Nubank é uma empresa inovadora que busca empoderar as pessoas no que diz respeito ao gerenciamento de suas finanças.

Com uma ampla gama de produtos e soluções simples e acessíveis, a empresa visa oferecer aos clientes um controle completo sobre sua vida financeira. Um dos mais recentes lançamentos é o assistente de pagamentos, uma ferramenta poderosa que facilita ainda mais o controle das finanças.

Assim, com essa ferramenta inovadora, realizar pagamentos tornou-se uma tarefa rápida e conveniente. Ao acessar o aplicativo, os clientes podem resolver todas as suas contas em poucos cliques, sem precisar se preocupar com datas de vencimento ou temer atrasos.

O assistente de pagamentos elimina a ansiedade relacionada ao gerenciamento de despesas mensais, permitindo que os usuários mantenham suas finanças em dia com facilidade.

E então, quer saber mais? Se você é cliente do Nubank, vem aprender a desfrutar dessa funcionalidade e todas as vantagens que agrega.

Como funciona o assistente de pagamentos do Nubank?

Como mencionamos, o assistente de pagamentos é uma inovadora ferramenta desenvolvida pelo Nubank, projetada para simplificar e aprimorar o gerenciamento das suas finanças.

Seu objetivo é oferecer uma experiência mais tranquila e organizada ao lidar com suas contas e pagamentos. Essa funcionalidade está disponível tanto para contas pessoais quanto jurídicas no aplicativo.

Com a ferramenta, você terá a comodidade de centralizar todos os seus compromissos financeiros em um único local, proporcionando uma gestão mais eficiente e organizada. Ele automatiza o processo de pagamento de contas, livrando você das preocupações com datas de vencimento e atrasos.

A interface intuitiva do aplicativo permite visualizar de forma clara quais contas já foram pagas e quais ainda estão pendentes, garantindo que você esteja sempre ciente da situação financeira. Além disso, o assistente emite lembretes, para que nunca mais se esqueça de pagar uma conta importante.

Dessa forma, você poderá concentrar sua atenção em outras atividades relevantes, enquanto o Assistente de Pagamentos do Nubank trabalha em segundo plano, cuidando das suas obrigações financeiras.

Como utilizar essa funcionalidade do Nubank?



Você também pode gostar:

Para acessar o assistente de pagamentos do Nubank, siga as etapas abaixo:

Abra o aplicativo do banco e faça o login em sua conta; Na tela inicial do app, procure pela seção intitulada “Acompanhe também”; Dentro dessa seção, localize e clique no botão “Assistente de Pagamentos”; Pronto! Agora você está pronto para começar a utilizar o assistente de pagamentos para gerenciar suas transações e pagamentos de forma mais eficiente.

Observações

Além disso, vale mencionar que, uma das principais vantagens é a possibilidade de buscar facilmente boletos emitidos no seu CPF e/ou CNPJ. Não há mais necessidade de perder tempo procurando por eles, pois o Nubank reúne tudo em um só lugar, facilitando o controle e o pagamento das suas contas.

Outra funcionalidade muito útil é a opção de realizar PIX programados. Imagine que você possui pagamentos frequentes por PIX, como mensalidades ou contas fixas.

Por fim, essa ferramenta ainda possibilita que você coloque o seu cartão roxinho ou cartão PJ no débito automático. Dessa forma, ao efetuar compras ou pagar suas faturas, o valor é automaticamente debitado da sua conta, evitando atrasos e multas por esquecimentos.

Você pode se interessar em ler também:

Passo a passo para cadastrar suas contas

Aproveite a conveniência do aplicativo Nubank e cadastre seus compromissos recorrentes seguindo os passos abaixo:

Abra o app e procure pela seção “Acompanhe também”; Clique em “Assistente de Pagamentos” para acessar as opções disponíveis; Escolha o tipo de conta que deseja colocar no modo automático. Você pode selecionar entre opções como Pix Programado, Débito Automático da fatura do seu cartão roxinho ou ativar o Buscador de Boletos; Para cada tipo de pagamento escolhido, haverá um fluxo específico que será apresentado a você.

A partir desse momento, o Nubank cuidará do pagamento de suas contas de forma automática, proporcionando maior comodidade em sua rotina financeira.

Dessa forma, você não precisará mais se preocupar com datas de vencimento ou atrasos em seus pagamentos.

Enfim, experimente a facilidade de gerenciar seus compromissos financeiros de maneira simples e eficiente!