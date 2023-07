Funcionário da NASCAR morreu eletrocutado em Chicago: O que sabemos até agora sobre o acidente?

Ppolícia em Cook, Illinois, no Chicago metropolitana, disse que a vítima foi identificada como um homem de 53 anos Duane Tabinskiproprietário de uma empresa de eventos com sede em Nashville, Tennessee, contratada para instalar equipamentos de áudio para a corrida.

Após a morte, Nascar emitiu um comunicado dizendo que um trabalhador “sofreu uma emergência médica fatal”.

“Estamos coordenando com as autoridades locais sobre este trágico incidente. Compartilhamos nossas condolências com a família e entes queridos”, dizia um comunicado da Nascar.

A polícia de Chicago explicou que os socorristas transportaram Tabinski da pista de corrida para o Northwestern Memorial Hospital, mas na chegada ele foi declarado morto.

O escritório do legista do condado de Cook disse que a causa da morte foi “eletrocussão por contato com um fio elétrico” enquanto ele instalava equipamentos. O relatório foi divulgado na tarde deste sábado.

Tabinski foi ferido por volta das 11h30, horário local, no bloco 500 da South Columbus Drive, perto da Fonte de Buckingham.

Evento histórico ofuscado pela tragédia

O circuito de rua de Chicago é a primeira corrida de rua da história da Série da Copa Nascarem um percurso que passa pelos pontos turísticos do centro da cidade.

“A equipe de Duane está chocada e triste em informar sobre a morte de Duane Tabinski hoje”, escreveu sua empresa em uma mensagem em sua conta no Facebook.

“Ele estava ocupado fazendo o que amava, proporcionando uma experiência de áudio de classe mundial para os outros desfrutarem. Sentiremos falta de Duane, uma alma muito generosa e carinhosa. Postaremos mais detalhes assim que estiverem disponíveis.”