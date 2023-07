Future aparentemente critica Russell Wilson em nova música, ‘F *** Russell’

O tempo aparentemente não cura todas as feridas para Futuro … porque o rapper aparentemente desrespeitou o inferno fora Russel Wilson em sua última música.

O MC de Atlanta abandonou a controversa barra em sua colaboração “Turn Yo Clic Up” com quavo na sexta-feira … fazendo rap em seu verso, “Eu tirei o campo, foda-se Russell.”

Future não se esquivou de seus pensamentos sobre sua ex-noiva e mãe de seu filho, Ciara seguindo em frente com o quarterback da NFL … abordando o casal agora casado várias vezes em entrevistas.

Lembre-se, Future Hendrix criticou Ciara por ter Russell por perto Futuro Jr. no início de seu relacionamento … andaime “The Breakfast Club” em 2015, “Você não traz um homem para perto de seu filho.”

Mais tarde, ele atacou Russell em 2019 … dizendo que ele não é um homem de verdade no relacionamento deles.

“Ele não disse a ela: ‘Calma com isso na internet. Nem fale com ele. Eu sou seu marido. É melhor você nem mencionar o nome de Future!” eles pegaram o Apple Music.

Desde então, Wilson se tornou uma figura paterna para Future Jr. também … mesmo passando muito tempo trabalhando juntos em suas habilidades no futebol.

Russell não parece incomodado com as queixas constantes de Future – no Dia dos Pais passado, ele disse: “Future, Sienna e Win … Eu te amo para sempre! Que bom que conseguimos criá-los juntos, mamãe! @ciara.”