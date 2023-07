Fuvest informa que candidatos poderão escolher até 5 opções de curso no Vestibular 2024

A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) anunciou que o Vestibular 2024 para ingresso nos cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP) contará com novidades no ‘agrupamento’ das carreiras. A divulgação do Manual do Candidato, com todas as mudanças, está prevista para o dia 9 de agosto.

De acordo com a Fundação, os estudantes encontrarão mudanças no número de cursos agrupados em uma mesma carreira. Assim, os candidatos terão mais chances de conseguir uma vaga no processo seletivo.

O diretor executivo da Fuvest, Gustavo Monaco, afirmou que a mudança atinge principalmente exatas e biológicas. Os cursos de Enfermagem ofertados nas cidades de Ribeirão Preto e São Paulo, por exemplo, serão considerados dentro de uma mesma carreira, de modo que o candidato poderá concorrer aos cursos concomitantemente, indicando ainda qual opção é paritária.

Nesse sentido, Gustavo Monaco ressalta que a Fuvesta passa ‘a dar mais chances ao aluno’:

“Quando a gente junta esses cursos, passamos a dar mais opções ao aluno. Agora, ele pode incluir até cinco opções de curso dentro de uma mesma carreira”, destaca o diretor-executivo da Fuvest.

USP ofertará 1,5 mil vagas no Provão Paulista

Além da possibilidade de concorrer a até cinco cursos no Vestibular Fuvest 2024, o Manual do Candidato apresentará ainda outra grande novidade, o direcionamento de vagas para o Provão Paulista.

De acordo com a Fuvest, a USP vai ofertar 1.500 vagas para o ingresso de novos alunos através do Provão Paulista, que consiste em um processo seletivo seriado realizado pelo Governo do Estado de São Paulo. Esse exame seriado visa a seleção de estudantes do ensino médio da rede estadual de ensino para ingresso em cursos do ensino superior.

Além da USP, também ofertarão vagas a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Estadual Paulista (Unesp), a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) e Faculdades de Tecnologia de São Paulo (Fatecs).

Vestibular Fuvest 2024

Apesar de ainda não ter publicado o edital e o Manual referente ao Vestibular 2024, a Fuvest já informou as principais datas do processo seletivo.



De acordo com o cronograma, o período de inscrição do Vestibular Fuvest 2024 será de 17 de agosto a 6 de outubro de 2023. As inscrições serão recebidas de forma virtual, exclusivamente por meio do site da Fuvest.

Os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido, ou seja, até o dia 7 de outubro. De acordo com a Fuvest, o valor integral da taxa de inscrição é de R$ 191,00 (cento e noventa e um reais).

Vestibular Fuvest 2024: Provas

A aplicação das provas da 1ª fase está agendada para o dia 19 de novembro de 2023. A 1ª fase consistirá na aplicação de uma prova composta por 90 questões objetivas sobre assuntos de conhecimentos gerais.

Já as provas da 2ª fase serão aplicadas nos dias 17 e 18 de dezembro de 2023. No dia 17 a Fuvest aplicará uma prova de Língua Portuguesa e uma prova de Redação, enquanto no dia 18 a Fuvest aplicará 12 questões de duas a quatro disciplinas específicas de acordo com o curso concorrido.

Lista de obras literárias do Vestibular Fuvest 2024

A Fuvest também divulgou a relação de obras literárias que os candidatos devem ler e estudar para as provas do Vestibular 2024:

Marília de Dirceu – Tomás Antônio Gonzaga;

Quincas Borba – Machado de Assis;

Angústia – Graciliano Ramos;

Alguma Poesia – Carlos Drummond de Andrade;

Mensagem – Fernando Pessoa;

Nós matamos o cão tinhoso! – Luís Bernardo Honwana;

Campo Geral – Guimarães Rosa;

Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles;

Dois irmãos – Milton Hatoum.

Acesse o site da Fuvest para mais detalhes.

