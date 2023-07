Ganhe quase R$800 somente no Fim de Semana com o ENEM; veja como se inscrever

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) está ofertando diversas vagas para trabalhar durante a aplicação do ENEM 2023. O Exame Nacional do Ensino Médio proporciona a oportunidade de trabalho para interessados em fazer uma renda extra.

O Inep abriu o período de inscrição para as vagas de certificadores, profissionais que trabalham durante a aplicação do exame. Nesse sentido, as vagas são para atuar nos dias 5 e 12 de novembro deste ano, com remuneração de até R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais).

Os certificadores são os profissionais responsáveis por garantir a correta aplicação das provas do exame nacional. Nesse sentido, são os certificadores que recepcionam os estudantes, recebem e abrem os malotes das provas e supervisionam a aplicação do teste.

De acordo com o cronograma do Inep, os interessados em compor a Rede Nacional de Certificadores (RNC) para trabalhar no ENEM 2023 poderão realizar as inscrições até o dia 24 de julho.

Como participar da seleção de certificadores?

Conforme as orientações do edital do processo seletivo de certificadores do ENEM 2023, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas de forma virtual.

Para se candidatar ao cargo, basta acessar o sistema da Rede Nacional de Certificadores (RNC), no site do Inep, e realizar o preenchimento de formulário para a criação de um cadastro no sistema. Após criar o cadastro, o candidato será redirecionado para a página de inscrição. Aqueles que já possuírem o cadastro só precisam fazer login, atualizar as informações e preencher o requerimento de inscrição.

No ato de inscrição, os interessados podem optar por até três cidades de atuação ou sub-regiões, caso o município ofereça essa opção. Além disso, é preciso estar atento aos pré-requisitos obrigatórios para a vaga de certificador.



Você também pode gostar:

Quem pode atuar como certificador?

De acordo com as regras do edital, somente servidores públicos do Poder Executivo Federal e os professores das redes públicas de ensino estaduais e municipais poderão se inscrever para compor a RNC. Em ambos os casos, os profissionais devem estar em exercício no ano de aplicação da prova, ou seja, em 2023.

Além disso, para trabalhar como certificador, o profissional não estar inscrito como participante no Enem 2023 e não pode ter cônjuge, companheiro ou parentes de até terceiro grau inscritos no exame.

Remuneração

O edital estabelece ainda que há diferenças entre os valores pagos para cada modalidade de candidato. Enquanto os servidores podem ganhar R$ 32 por hora trabalhada, os professores recebem, por dia, um total de R$ 384.

O Inep pode convocar o certificador para atuar em apenas um dia ou nos dois dias de aplicação. Desse modo, os certificadores escolhidos podem receber até R$ 768 se trabalharem nos dois dias.

Certificadores passam por treinamento

Para atuar no Enem, os profissionais certificadores passam por curso de capacitação promovido pelo Inep. De acordo com o cronograma, o Inep divulgará a lista com os participantes convocados para o curso de capacitação à distância no dia 14 de agosto.

Os candidatos poderão acompanhar o status da inscrição e a convocação para o treinamento através da Página de Acompanhamento do RNC. Caberá a interposição de recursos contra as inscrições indeferidas.

Para integrar o grupo de certificadores é preciso ter, no mínimo, 70% de aproveitamento do curso, que é feito virtualmente. No entanto, nem todos os capacitados serão convocados para atuar no exame.

Os certificadores capacitados devem estar disponíveis para trabalhar nos dias 5 e 12 de novembro, no período das 8h às 20h em ambos os dias. Além de aplicar e supervisionar as provas, os certificadores devem registrar os dados em sistema eletrônico e informar ao Inep possíveis inconsistências observadas na aplicação das provas, entre outras funções.