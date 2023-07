Garanta hoje mesmo TODOS os benefícios do BOLSA FAMÍLIA fazendo somente isso

Garantir a segurança e continuidade dos benefícios familiares é essencial para milhões de famílias que dependem do programa Bolsa Família. Manter os dados cadastrais atualizados e seguir as diretrizes do Cadastro Único são medidas necessárias não apenas para receber corretamente os valores, mas também para evitar problemas futuros.

Neste artigo, vamos explorar como realizar a manutenção adequada do Bolsa Família, ressaltando a importância de atualizar as informações cadastrais regularmente e apresentando o calendário de pagamentos para o mês de julho.

A importância da manutenção do Cadastro Único

A manutenção do Cadastro Único é fundamental para garantir que as informações da família estejam corretas e atualizadas. Somente dessa forma o governo pode destinar as quantias que a família tem direito. Os dados informados no CadÚnico são utilizados para a liberação dos benefícios do Bolsa Família. Portanto, é imprescindível manter os dados cadastrais atualizados para não correr o risco de perder o benefício.

Atualizando o Cadastro Único

Para manter o cadastro atualizado, as famílias inscritas devem procurar o mesmo local onde realizaram o cadastramento inicial. Geralmente, a atualização deve ser feita em um CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) mais próximo da residência.

É importante lembrar que omitir informações ou fornecer dados incorretos no Cadastro Único pode resultar na exclusão da família do programa, fazendo com que deixem de receber os valores que já recebiam. Além disso, o responsável familiar pode ser responsabilizado civil e criminalmente por má fé.

Calendário de pagamentos em julho

A liberação dos benefícios do Bolsa Família ocorre de acordo com o calendário de pagamentos estabelecido pelo governo. Para o mês de julho, o calendário é o seguinte:

NIS de final Data de depósito Disponibilidade dos valores 1 18 de julho – 2 19 de julho – 3 20 de julho – 4 21 de julho – 5 24 de julho Disponível desde 22/07 6 25 de julho – 7 26 de julho – 8 27 de julho – 9 28 de julho – 0 31 de julho Disponível desde 29/07

É importante observar que os valores são disponibilizados conforme o final do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. É essencial acompanhar o calendário e garantir que a conta bancária esteja corretamente cadastrada para receber os depósitos.

Mantendo os dados atualizados



Você também pode gostar:

Além de atualizar o Cadastro Único a cada dois anos, é fundamental manter os dados cadastrais atualizados sempre que houver mudanças na família, como alteração de endereço, telefone de contato ou composição familiar. Mesmo quando não há alterações, é necessário confirmar que os dados permanecem os mesmos no prazo estipulado para atualização.

A manutenção adequada do Cadastro Único é essencial para garantir a segurança dos benefícios familiares do Bolsa Família. Atualizar os dados cadastrais regularmente e seguir as diretrizes estabelecidas pelo programa são medidas fundamentais para evitar problemas futuros e assegurar que as famílias recebam corretamente os valores a que têm direito.

Portanto, é importante estar atento aos prazos de atualização e ao calendário de pagamentos para garantir a continuidade do programa.