GÁS de cozinha PESA no orçamento FAMILIAR: como economizar

Nos últimos meses, a situação econômica tem sido desafiadora para a maioria das famílias. Um dos motivos para isso são os constantes aumentos nos custos de energia elétrica e gás de cozinha.

Essas contas têm contribuído para o aumento da inflação. Contudo, é possível proteger o orçamento doméstico com simples estratégias de gestão. Assim, por exemplo, economizando no gás de cozinha, consegue-se deixar parte do orçamento sem comprometimento.

Poupe gás de cozinha e reduza seus gastos: aprenda como fazer

Com certeza, nossas sugestões irão ajudá-lo a cozinhar de forma eficiente, sem que você precise fazer grandes sacrifícios. Portanto, a seguir, veja como economizar gás e evitar erros comuns na cozinha.

Faça a limpeza dos queimadores do fogão

A limpeza dos queimadores do fogão não é importante somente por questões de higiene; isso vai muito além. É essencial considerar que o estado dos nossos utensílios e eletrodomésticos afeta diretamente seu desempenho e eficiência energética. No caso dos fogões a gás, não é diferente.

Em geral, queimadores sujos podem obstruir os orifícios por onde o gás de cozinha circula, resultando em uma chama mais fraca e, consequentemente, maior consumo. Portanto, não se esqueça de verificar os queimadores e o forno, que podem estar cobertos com resíduos de massa ou restos de alimentos caídos durante o preparo.

Planeje suas refeições para toda a semana

Considerando o consumo de gás, é mais vantajoso preparar refeições em maiores quantidades, além da praticidade oferecida. O calor é melhor aproveitado em volumes maiores, tornando interessante planejar as refeições da semana e, assim, reduzir o tempo e o gasto no cozimento.

Por exemplo, ao cozinhar uma sopa ou ensopado, utilize os vegetais, caldos e carnes em outros pratos. Cozinhar legumes a vapor em várias porções ou assar diversos filés de peixe no forno é uma excelente alternativa. Reaquecer alimentos cozidos é mais prático, rápido e econômico do que começar do zero a cada vez.

Opte pelos materiais adequados

É importante entender um pouco de física na cozinha. Brincadeiras à parte, saiba que alguns materiais conduzem o calor de forma mais eficiente do que outros. Nesse sentido, panelas e frigideiras de aço inoxidável aquecem rapidamente e mantêm melhor o calor, resultando em menor consumo de gás de cozinha se comparadas às de ferro forjado ou alumínio. Recomendamos, portanto, o uso mais frequente desse tipo de material.

Utilize o tamanho de panela adequado para cada queimador para economizar gás de cozinha



A maioria dos fogões possui queimadores de tamanhos diferentes. Ao utilizar panelas pequenas, ajuste-as nos queimadores correspondentes, evitando desperdício de calor com uma chama muito forte, ou o prolongamento do tempo de preparo caso a panela seja maior que o queimador. Seguindo essas orientações, você certamente notará uma redução no consumo de gás em sua cozinha.

Vale Gás no mês de agosto

Desenvolvido para auxiliar cidadãos de baixa renda na aquisição do gás de cozinha, o benefício é calculado com base no valor médio do botijão de 13 kg. Isso de acordo com dados coletados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em revendedoras de todo o país.

Para ser elegível ao programa, a família interessada deve estar cadastrada no CadÚnico e possuir renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 660). Além disso, o benefício contempla também lares cujos membros recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) do INSS.

A seleção dos beneficiários é realizada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, órgão responsável pelos programas sociais do governo. São adotados critérios de prioridade, como menor renda, maior número de integrantes na família, lares chefiados por mulheres, entre outros.

Para efetuar a inscrição no CadÚnico, é necessário comparecer a um Centro de Referência em Assistência Social (CRAS). Assim, deve-se apresentar a documentação pessoal de todos os membros da família, juntamente com comprovantes de endereço e renda. É possível realizar um pré-cadastro por meio do aplicativo Cadastro Único (disponível para Android e iOS), agilizando o atendimento presencial.

Calendário de pagamento do Vale Gás de cozinha

Em junho, o programa Auxílio Gás contemplou quase 5,62 milhões de famílias em todo o país, com um benefício de R$ 109 por família. O próximo calendário pode variar de acordo com inclusões e exclusões, seguindo o pagamento nos dez últimos dias do mês, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Confira o calendário para agosto:

1 – 18/08;

2 – 21/08;

3 – 22/08;

4 – 23/08;

5 – 24/08;

6 – 25/08;

7 – 28/08;

8 – 29/08;

9 – 30/08;

0 – 31/08.