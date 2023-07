Gedore OFERECE EMPREGOS no Sul do país

A Gedore, empresa que é a loja líder mundial na fabricação de ferramentas, está com ótimas oportunidades em sua filial brasileira. Isto é, caso você esteja buscando uma recolocação no mercado de trabalho, vale a pena consultar a lista de vagas disponíveis:

Analista de Marketing de Produto JR – São Leopoldo – RS – Efetivo;

Auxiliar de Expedição – 1º turno – São Leopoldo – RS – Efetivo;

Auxiliar de Produção UAV8 – 2º turno – São Leopoldo – RS – Efetivo;

Banco de Talentos – São Leopoldo – RS – Banco de Talentos;

Movimentador I – 2º turno – São Leopoldo – RS – Efetivo;

Movimentador I – São Leopoldo – RS – Efetivo;

Movimentador II – 1º turno – São Leopoldo – RS – Efetivo;

Operador (a) de Célula de Produção UAV1 – 2º turno – São Leopoldo – RS – Efetivo;

Operador (a) de Célula de Produção UAV6 – 1º turno – São Leopoldo – RS – Efetivo: Operar e preparar máquinas furadeiras, prensas, lixadeiras, esmeril, serras, plainas e realizar operações de montagem, ajustagem e embalamento, conforme instruções e especificações técnicas.

Mais sobre a Gedore

Sobre a Gedore, podemos frisar que trata-se de uma multinacional com mais de 100 anos de história no segmento metalúrgico, se orgulha pela qualidade e em ser referência nos produtos que trabalho: ferramentas manuais.

Por fim, em se tratando do Brasil, a empresa está situada em São Leopoldo, no Sul do país. Já no que diz respeito aos seus princípios, são eles: Honestidade, Parceria, Responsabilidade Social, Evolução para a Competitividade e Desenvolvimento Humano.

Como enviar o currículo?

Bom, agora que as vagas da Gedore já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



