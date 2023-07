Gêmeas Cavinder esquentam o verão com vídeo sexy de biquíni

Tele gêmeos cavinderHaley e Hanna, ficaram famosas por sua beleza e habilidades no basquete na Universidade de Miami, ao mesmo tempo em que demonstraram sua capacidade de conquistar as mídias sociais.

O Cavinders também são reconhecidos como duas das personalidades que tiraram o máximo proveito de seus direitos de Nome, Imagem e Semelhança (NIL) durante suas carreiras no basquete na Universidade de Miami.

Os ex-jogadores de basquete podem ter antecipado o fim de suas carreiras esportivas universitárias, mas soltaram sua criatividade e mantiveram seus 4,5 milhões de seguidores engajados em TikTokcativando seu público com danças sensuais.

Num dos posts mais recentes, elas surpreenderam os seus fãs com uma dança quente em biquínis sensuais, com o vídeo a tornar-se imediatamente viral.

O gêmeos cavinder deixam claro que estão prontos para o verão com boas vibrações, postando um clipe do TikTok em que também envolveram a mãe em mais uma dança.

Os gêmeos Cavinder abraçam o grande palco da WWE.

Em dezembro de 2021, os gêmeos assinaram um acordo inovador de Nome, Imagem e Semelhança (NIL) com o WWEexibindo suas aspirações pós-basquete desde o início.

Seu amor pela WWE, sua base de fãs apaixonada, o esporte em si e o aspecto esportivo se encaixam perfeitamente na marca Cavinder.

Em junho de 2023, os gêmeos Cavinder também surpreenderam os fãs com uma aparição inesperada, entrando no ringue após uma intensa batalha real que viu Thea Hail sai vitoriosa, conquistando o cobiçado título de contendora número um no NXT Women’s Championship.

Celebrar, Hayley e Hanna içado Saudação em seus ombros, mostrando seu apoio.

Os fãs aguardam ansiosamente o impacto Haley e Hanna Cavinder terá na WWE, exibindo uma mistura única de atletismo, carisma e influência nas redes sociais.