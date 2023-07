General Shopping está PROCURANDO novos funcionários

A General Shopping, empresa que está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando 292,9 mil m2 de ABL (Área Bruta Locável) de 15 empreendimentos, está contratando mais pessoas para preencher o seu quadro de funcionários. Sendo assim, antes de falar mais sobre, veja a lista de vagas disponíveis:

Analista Comercial Sênior – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Pintor Predial – Guarulhos – SP – Pintura;

Auxiliar de Engenharia I – São Paulo – SP – Engenharia Civil;

Estágio Jurídico – São Paulo – SP – Lojas / Shopping;

Assistente Administrativo Financeiro – Itaquaquecetuba – SP – Finanças;

Assistente Adm. Pessoal – São Paulo – SP – Departamento Pessoal;

Supervisor (a) do Setor Manutenção (Vaga Temporária) – Caucaia – CE – Manutenção em Geral;

Pintor (Vaga Temporário) – Caucaia – CE – Pintura;

Auxiliar de Limpeza – São Paulo – SP – Limpeza;

Oficial de Manutenção – Cascavel – PR – Manutenção em Geral;

Analista de Marketing Digital – Rio de Janeiro – RJ – Marketing.

Mais sobre a General Shopping

Sobre a General Shopping, podemos frisar que, há quase três décadas no mercado de shoppings centers, a General Shopping e Outlets do Brasil administra 15 empreendimentos em operação, entre outlets e shoppings.

Os Shopping Centers da General Shopping e Outlets estão estrategicamente concentrados nas Regiões Sul e Sudeste do país, que respondem por 70,2% do PIB e 71,2% do varejo nacional, segundo dados do IBGE 2016. Com abrangência nacional, os Outlets Premium estão localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do País, e são líderes do segmento no Brasil.

Pioneira na introdução do conceito Outlet no mercado brasileiro, a General Shopping e Outlets também é reconhecida pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de 2.000 lojistas.

Como se candidatar em um dos cargos?

Como a lista de vagas já veio à tona, a candidatura é bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, etc..) com atenção e se candidatar.