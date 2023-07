George Tickner, co-fundador do Journey, morre aos 76 anos

Guitarrista co-fundador do Journey, George Tickner está morto … de acordo com seu ex-colega de banda, Neal Schon .

Schon, o guitarrista principal de longa data do Journey, anunciou a morte de Tickner na quinta-feira com um post na mídia social dizendo: “Journey Junkies, tenho uma notícia muito triste. George Tickner, guitarrista base original do Journey e colaborador de composição em seus três primeiros álbuns, faleceu.”