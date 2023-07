Georges St-Pierre discute a possibilidade de Khabib Nurmagomedov e Anderson Silva para a próxima luta de grappling

Georges St-Pierre está definido para uma luta de finalização em dezembro, mas outra lenda estará do outro lado do tatame?

“GSP” anunciou uma espécie de retorno durante a UFC International Fight Week deste ano, enquanto ele compete no evento Fight Pass Invitational em 14 de dezembro, que marcará sua primeira aparição em uma competição desde sua última luta no UFC em novembro de 2017. A estrela canadense conquistou títulos em duas divisões durante sua ilustre carreira, sendo a mais famosa defendendo o campeonato meio-médio do UFC de 2008-2013.

Contra quem St-Pierre lutará ainda é um mistério, mas alguns nomes importantes foram sugeridos a ele durante uma aparição no tapete vermelho na cerimônia de posse do Hall da Fama do UFC 2023 em Las Vegas na noite de quinta-feira: Khabib Nurmagomedov, Kamaru Usman e Anderson Silva.

“Eles são todos muito atraentes, mas todos têm uma agenda diferente”, disse St-Pierre em resposta às opções. “Alguns estão treinando para as próximas lutas pelo título. Alguns são talvez muito pesados, alguns são muito leves, alguns acabaram de se aposentar e não querem ter nada a ver com a competição.

“Recebi uma lista do UFC hoje e vamos verificar e ver quem está disponível e vamos tomar uma decisão com o UFC e com o meu pessoal para garantir que enfrentaremos alguém que eles acham que o povo quer. para me ver competir contra.”

St-Pierre foi então questionado se esses nomes estavam na lista que lhe foi dada e, embora ele tenha respondido afirmativamente a princípio, ele esclareceu que “Khabib não estava na lista”.

Qualquer um desses nomes levaria os fãs ao delírio, principalmente Nurmagomedov e Silva, com quem St-Pierre compartilha uma história. Após sua aposentadoria em 2019, St-Pierre mencionou repetidamente em entrevistas que consideraria lutar novamente para desafiar o invicto Nurmagomedov, mas uma luta nunca se concretizou. Nurmagomedov se aposentou do MMA em outubro de 2020, imediatamente após uma terceira defesa consecutiva bem-sucedida do campeonato dos leves do UFC.

As conversas sobre uma luta entre St-Pierre e Silva vão ainda mais longe, quando os dois estavam no auge e disputando suas respectivas divisões (Silva reinou como campeão dos médios do UFC de 2006-2013). Mais uma vez, pouco saiu das negociações em relação às negociações reais, embora tenha permanecido uma luta dos sonhos na mente de muitos.

Por enquanto, St-Pierre está apenas animado para voltar a competir, ainda mais em um ambiente consideravelmente menos perigoso que o MMA.

“Eu sei com certeza que [submission grappling] é um esporte mais acessível”, disse St-Pierre. “É acessível a uma gama mais ampla de pessoas do que as artes marciais mistas devido ao risco de lesões [in MMA]. Eu amo artes marciais e estou em uma posição agora, tenho 42 anos, não sou o mesmo homem que era quando competia.

“Quando eu estava competindo no MMA, queria ser o homem mais forte do mundo. Essa era a minha prioridade. Agora não é mais minha prioridade. Mas ainda gosto de treinar para uma competição e acho que é perfeito para mim.”