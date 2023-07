Georges St-Pierre provoca Nick Diaz, Kamaru Usman e Colby Covington como opções ‘interessantes’ para retorno à competição

Georges St-Pierre tem grandes planos para seu retorno às competições.

No início deste mês, St-Pierre anunciou que retornará às competições – não no MMA, mas em uma luta de grappling no UFC Fight Pass Invitational 6 em 14 de dezembro em Las Vegas.

A luta é a primeira de St-Pierre desde sua aposentadoria do UFC em 2017, e conversando com Ariel Helwani sobre A Hora do MMAo Hall da Fama do UFC disse que quer voltar não apenas pelo esporte, mas também para ajudar a construir os empreendimentos de grappling do UFC.

“A questão é que eu amo jiu-jitsu, amo luta agarrada”, disse ele. “Também é um esporte que acredito ser acessível a mais pessoas, a um leque maior de pessoas. MMA, nem todo mundo quer competir no MMA, porque eles não querem ter danos cerebrais. Mas o grappling é um esporte acessível a um público muito maior. Quando o UFC me disse que quer entrar nisso, eu queria fazer parte da promoção deles, tentar ajudar o esporte a crescer. Acho que eles estão começando pequenos, mas eventualmente os shows serão em grandes arenas. Esse é o meu objetivo. Quero ajudar a organização a chegar a esse ponto.”

St-Pierre é um dos lutadores de MMA mais talentosos de todos os tempos. Duas vezes campeão dos meio-médios do UFC e uma vez campeão dos médios, ele é o terceiro na lista de defesa de título de todos os tempos e detém vários outros recordes do UFC.

Enquanto a data de seu retorno está marcada, seu adversário não.

St-Pierre observou que ainda há muitas coisas no ar, incluindo peso e conjunto de regras, mas acredita que o mais importante é um oponente e uma situação que desperte o interesse dos fãs.

“Não sabemos as regras”, disse ele. “Eu não compito. Não voltei tentando ser campeão mundial aqui. É uma mentalidade diferente de quando eu estava competindo no MMA. Estou competindo pelo chute. Claro que sou uma pessoa muito competitiva e vou dar o meu melhor, mas acho que será melhor para mim, para o público, para todos se eu enfrentar um adversário, talvez outro veterano do MMA ou alguém que vem do mundo do MMA, não alguém que vem do mundo do grappling. Acho que seria melhor para mim, para a promoção.

“Grappling nunca foi minha especialidade. O que me deu força é o fato de eu conseguir fazer tudo muito bem, sou um lutador muito completo. Agora estou entrando em algo muito especializado, o grappling, e tenho 42 anos. Acho que o negócio é me divertir, dar ao torcedor o que ele quer ver e treinar bem, treinar sério como se fosse uma luta de MMA”.

Quando o retorno de St-Pierre foi anunciado, os fãs gravitaram em torno de um adversário: Khabib Nurmagomedov. A certa altura, os dois pressionaram bastante para se enfrentarem no octógono, mas o UFC acabou se recusando a fazer o confronto, deixando-o como uma das grandes lutas que nunca aconteceram. Embora St-Pierre gostaria de realizar esse sonho, ele não acha que isso aconteça – pelo menos não desta vez.

“Não tenho certeza”, disse St-Pierre. “Eu acho que ele está aposentado. Seu nome não estava na lista, nem na conversa. Acho que ele se aposentou e não tenho certeza se ele ainda está no circo das artes marciais agora.”

Outro nome que subiu ao topo das listas de desejos dos fãs foi uma revanche com o ex-inimigo Nick Diaz, uma ideia que aparentemente é mais provável.

“Isso pode ser interessante”, disse St-Pierre. “Ele é um grappler muito bom. No grappling, ele tem mais experiência do que eu. Então, eu teria que ter certeza de estar muito bem preparado para isso, se for Nick Diaz.

“GSP” também descartou os atuais pesos-médios do UFC, como Kamaru Usman e Colby Covington, como possíveis opções, mas disse que, com seus cronogramas de luta, eles podem não ser considerações realistas. Mas se eles não puderem fazer isso em dezembro, isso não significa que não possa acontecer eventualmente – St-Pierre disse que isso não é algo definitivo.

“Eu quero fazer mais de um”, disse ele. “Quero testar a água. Eu nunca fiz isso antes. Eu competi em Abu Dhabi há muito tempo, alguns anos atrás, e não tinha a experiência que tenho agora. É um conjunto diferente de regras que eu nunca fiz. Estarei fora da minha zona de conforto, e isso é divertido.”