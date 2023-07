gerente confirma prazo para liberação do edital

O concurso Transpetro teve prazo confirmado pelo gerente executivo de recursos humanos, Alexandre Jatczak, nesta segunda-feira, 24 de julho.

Ao todo serão três editais. Segundo esclarecimentos, os documentos serão liberados em setembro. Vale lembrar que o presidente já havia confirmado que os editais sairiam no segundo semestre de 2023.

Vagas concurso Transpetro

É bom pontuar que vagas e cargos ainda não foram divulgados. Porém, de acordo com as últimas informações, o certame será para cargos com exigências de ensino médio com formação técnica e nível superior, com oportunidades para atuação nos quadros de terra e mar.

Com isso, a seleção deve respeitar a seguinte distribuição de vagas:

pessoas com deficiência – 10%

pretos – 20%

A Cesgranrio será a empresa responsável por receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção. Sobre as intenções com as novas contratações, Sérgio Bacci, presidente da Transpetro, destacou:

“Nós vamos ampliar os serviços, contratar navios e buscar outros clientes para atender. Então vamos ampliar a capacidade da Transpetro e, para isso, vamos precisar de mais pessoas colaborando com a gente aqui. Então espero que esse ano a gente consiga elaborar os editais para o concurso público” .

Quando aconteceu o último concurso Transpetro?

O último concurso aconteceu em 2018. Na ocasião, a Cesgranrio também foi a empresa organizadora. Na época, foram abertas 1.650 vagas, sendo 156 imediatas e 1.494 para formação de cadastro de reserva. As chances foram para cargos dos níveis médio, técnico e superior, com vencimentos de até R$ 10,7 mil.

Entre as carreiras com maior destaque foi o técnico de administração e controle júnior. Neste caso, os cargos foram destinados aos candidatos que tinham nível médio como escolaridade.

Ao todo foram 150 vagas, sendo 135 para cadastro reserva e 15 para provimento imediato.

Cargos



Os cargos do último edital do concurso Transpetro foram divididos da seguinte forma:

Nível médio:

Técnico de administração e controle júnior.

Nível médio/técnico:

Técnico ambiental júnior;

Técnico de faixa de dutos júnior;

Técnico de inspeção de equipamentos e instalações júnior;

Técnico de manutenção júnior – Automação;

Técnico de manutenção júnior – Elétrica;

Técnico de manutenção júnior – Mecânica;

Técnico de operação júnior;

Técnico de suprimento de bens e serviços júnior.

Nível superior:

Administrador júnior;

Advogado;

Analista de comercialização e logística júnior – Comércio e Suprimento;

Analista de comercialização e logística júnior – Transporte Marítimo;

Analista de sistemas júnior – Infraestrutura;

Analista de sistemas júnior – Processos de Negócio;

Analista de sistemas júnior – SAP;

Analista financeiro júnior;

Contador júnior;

Economista júnior;

Enfermeiro do trabalho júnior;

Engenheiro júnior – Automação;

Engenheiro júnior – Civil;

Engenheiro júnior – Elétrica;

Engenheiro júnior – Geotécnica;

Engenheiro júnior – Mecânica;

Engenheiro júnior – Naval;

Engenheiro júnior – Processamento (Químico);

Engenheiro júnior – Produção;

Engenheiro júnior – Telecomunicações;

Médico do trabalho júnior;

Profissional de comunicação júnior – Jornalismo;

Profissional de meio ambiente júnior.

As vagas do concurso Transpetro foram divididas para:

Rio de Janeiro, onde está a sede da Transpetro. Houve oportunidades ainda para São Paulo, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Como foram as provas do concurso Transpetro?

O certame contou com provas objetivas e discursivas. Vale lembrar que a parte objetiva teve 60 questões para os cargos de níveis médio e médio/técnico. Para as funções de nível superior, o exame cobrou 70 itens.

As disciplinas do concurso Transpetro variavam a depender da carreira. Entretanto, a fase contou com prova com conhecimentos básicos e específicos.

Para o técnico de administração e controle júnior, as disciplinas foram: Processos Administrativos e Legislação, além de Logística e Contabilidade. Foi aprovado no exame quem obteve a metade dos pontos de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos, bem como não zerou Português e Matemática.

Porém, os candidatos que realizaram as provas para nível superior tiveram 70 questões, sendo 20 de Conhecimentos Básicos, sobre Português (dez questões) e Inglês (dez). As demais 50 questões foram sobre Conhecimentos Específicos.

Quem conseguiu metade dos pontos de Conhecimentos Básicos e Conhecimentos Específicos, bem como não zerou Português e Inglês foi considerado aprovado, de acordo com o edital.