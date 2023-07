Giannis Antetokounmpo passa por cirurgia no joelho e pode perder a Copa do Mundo da Fiba

NBA e Milwaukee Bucks estrela Giannis Antetokounmpo passou por uma cirurgia no joelho e pode perder a Copa do Mundo da Fiba.

O duas vezes MVP sofreu problemas de lesão durante a derrota de seu time no playoff da primeira rodada para o calor de Miami e então estava lutando com um novo problema no joelho na preparação para a Copa do Mundo da Fiba, com a qual jogaria Grécia.

Giannis fala sobre o único talento que Kareem Abdul-Jabbar não tinha

Shams Charania, Joe Vardon e Eric Take todos publicaram que a estrela grega foi submetida a uma cirurgia artroscópica para limpar o joelho há duas semanas.

Adrian Griffino dólares‘ novo treinador principal, agora confirmou durante a NBA Summer League que o jogador precisou de uma operação.

“Ele fez uma cirurgia de rotina no joelho esquerdo e correu muito bem”, disse. grifo disse.

“Tudo correu como planejado e esperamos que ele volte pronto para o campo de treinamento.”

A lesão de Giannis Antetokounmpo é uma má notícia para a Grécia

Isso, no entanto, é uma má notícia para Gréciajá que poderiam ficar sem sua superestrela para a Copa do Mundo da Fiba, que será disputada nas Filipinas, Japão e Indonésia entre 25 de agosto e 10 de setembro.

Lá, eles estão no mesmo grupo da Seleção dos Estados Unidos, que será treinada por Steve Kerr.

Nas últimas quatro temporadas, Antetokounmpo sofreu lesões nos joelhos, tornozelos e costas.