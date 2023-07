Gisele Bündchen comemora 43 anos cercada de amor e família em deslumbrante viagem ao Brasil

Gisele Bündchen, a icônica modelo brasileira, comemorou seus 43 anos em grande estilo com uma deliciosa “viagem de menina” à sua terra natal. Compartilhando os momentos especiais em InstagramGisele documentou as festividades com entes queridos, incluindo sua irmã gêmea Patricia.

A aventura de aniversário começou com um instantâneo emocionante de Gisele e Patrícia de pé orgulhosamente ao lado de uma placa de giz que dizia “Feliz Aniversário”. A alegre ocasião continuou com um passeio de barco gelado pelas majestosas montanhas e um delicioso almoço, acompanhado pela filha de Gisele, Vivian, e pela filha de Patrícia.

Gisele fez questão de registrar os preciosos momentos passados ​​com sua amada filha Vivian. Em uma imagem cativante, a dupla mãe-filha se abraçou, seus narizes quase se tocando, com um lago deslumbrante e montanhas ao fundo. A dupla também mostrou seu lado brincalhão em uma selfie hilária, vestindo jaquetas brancas combinando e fazendo caretas.

A jornada emocionante foi concluída com uma linda foto de Gisele, Patricia e suas duas filhas olhando para uma cordilheira de tirar o fôlego. O vínculo de família e amor era evidente em cada quadro.

Gisele agradeceu os votos de felicidades

Em sua sincera postagem no Instagram, Gisele expressou sua gratidão a todos que enviaram seus votos calorosos e boas vibrações em seu dia especial. Ela compartilhou sua felicidade em passar a festa de aniversário com sua irmã gêmea e suas queridas filhas. Sentindo-se verdadeiramente abençoada, Gisele irradiava amor e alegria.

Esta festa de aniversário marcou Giseleé a primeira desde que finalizou seu divórcio da estrela da NFL Tom Brady último outono. Apesar das mudanças de vida, ela optou por manter a ocasião discreta, valorizando a companhia de sua família no Brasil.

Uma fonte próxima a Gisele revelou seus planos de fazer várias viagens ao Brasil neste verão, comemorando não apenas seu aniversário, mas também o dia especial de sua mãe. A família permanece no centro da vida de Gisele, e ela abraça cada momento passado com seus entes queridos.