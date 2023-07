Globe Soccer anuncia expansão internacional: Road to Dubai

vocêsob o nome ‘Road to Dubai’, Globo de futebol, organizadora da Gala de mesmo nome, com sede nos Emirados Árabes Unidos, que acontece há 13 anos em Dubai, acaba de divulgar seu plano de expansão internacional, composto por cinco cerimônias distintas a serem realizadas em 2024 na África, Américas, Ásia , Europa e Oriente Médio. As cidades-sede e as datas desses novos eventos serão anunciadas nos próximos meses.

Essa expansão, nas palavras de CEO da Globe Soccer, Tomasso Bendoni“proporcionará maiores oportunidades para aqueles que atuam no futebol mundial e nos permitirá alcançar ainda mais torcedores. Este programa de um ano foi concebido para garantir que o foco esteja no Emirado, permitindo-nos reconhecer clubes, jogadores, treinadores e gerentes, agentes, diretores, olheiros e outras partes interessadas de todos os cantos do mundo.”

Desenvolvimento nos cinco continentes

Os vencedores de cada um dos principais prêmios – Melhor Jogador, Melhor Jogador, Melhor Clube, Melhor Treinador, Melhor Agente – na nova Globe Soccer International Series, cinco cerimônias separadas a serem realizadas em um continente diferente, se qualificarão como finalistas para o Globe Soccer O Soccer Gala é organizado anualmente pelo Dubai Sports Council em dezembro.

“Este novo formato ‘Road to Dubai’ permite-nos reconhecer e homenagear um maior número de estrelas de vários continentes. Também dá aos vencedores a oportunidade de participar na cerimónia principal no Dubai. Este desenvolvimento está em linha com o crescimento, evolução , reputação internacional e influência do prêmio no futebol mundial”, afirmou Ele Saeed HarebSecretário-Geral do Conselho de Esportes de Dubai.

Ferran SorianoCEO da Cidade de Manchester, é membro do júri do concurso. “Como CEO do City Football Group, que opera em vários mercados internacionais, do Uruguai à China, vi em primeira mão a riqueza de talentos trabalhando no futebol em todo o mundo. Esses novos prêmios reconhecerão todos os tipos de profissionais do futebol, incluindo aqueles que trabalham em regiões frequentemente sub-representadas em tais eventos”, disse soriano. “Reconhecer o trabalho desses indivíduos e oferecer a eles a oportunidade de viajar para Dubai e fazer contatos na indústria pode beneficiar direta e significativamente suas carreiras e, indiretamente, encorajar a globalização do jogo.”

Uma cerimônia inovadora

Desde 2010, a Globe Soccer realiza uma das cerimônias de premiação mais esperadas do calendário do futebol em Dubai durante a última semana do ano. Este evento internacional, que atrai participantes de alto nível a cada ano, é único e inovador na medida em que reconhece e recompensa todos os jogadores da indústria do futebol, dentro e fora do campo, de jogadores a presidentes, torcedores, agentes, gerentes e árbitros. O alcance global do Globe Soccer tem crescido ano após ano, e a edição de 2022 quebrou todos os recordes com o número de prêmios aumentando para 21, com fãs de todo o mundo votando mais de 47 milhões para os vencedores e a Gala sendo seguida por mais de 6,5 milhões seguidores nas redes sociais.

Karim Benzema e Alexia Putellas são os últimos ganhadores de prêmios que já consagraram futebolistas como Maradona, Messi, Zidane, Cristiano, Ronaldo Nazario, Mbappé, Lewandowski, Guardiola e Mourinho. Paralelamente ao Globe Soccer Gala, acontecem as Dubai International Sports Conferences, onde os mais diversos perfis do mundo do futebol trocam opiniões e discutem temas relevantes para o desenvolvimento global do esporte. Participam presidentes de clubes, diretores esportivos, treinadores, jogadores, árbitros e agentes. Esse dinamismo faz da Globe Soccer um cenário ideal para ampliar a possibilidade de fazer negócios em torno do futebol.