Globo abre 43 vagas de emprego em áreas diversas

A Rede Globo, uma das maiores empresas de comunicação do Brasil, anunciou recentemente a abertura de novas vagas de emprego em várias regiões do país. Com uma forte presença no mercado de mídia e entretenimento, a empresa oferece oportunidades para profissionais de diferentes perfis, promovendo um ambiente de trabalho diversificado e dinâmico.

Esta é uma empresa que valoriza seus colaboradores, proporcionando uma série de benefícios para tornar o ambiente de trabalho ainda mais atrativo. Dentre os principais benefícios oferecidos aos funcionários, destacam-se:

Plano de saúde abrangente para o colaborador e seus dependentes;







Vale-alimentação para auxiliar nas despesas diárias;







Programas de capacitação e desenvolvimento profissional;







Ambiente de trabalho diversificado e inclusivo;







Horários flexíveis para algumas áreas e regimes de trabalho remoto;







Descontos exclusivos em produtos e serviços de parceiros da empresa;







Programas de bem-estar e qualidade de vida;







Oportunidades de crescimento profissional e plano de carreira;







Convênios com instituições de ensino e escolas de idiomas;







Incentivos à prática esportiva;







Programas de voluntariado para engajamento social;







Licença maternidade e paternidade estendidas;







Acesso a eventos culturais e esportivos;







Remuneração competitiva no mercado.

A empresa disponibiliza atualmente vagas de emprego em diversas áreas. Confira algumas oportunidades:

Jornalista de Entretenimento – São Paulo/SP;







Analista de Marketing Digital – Rio de Janeiro/RJ;







Técnico de Manutenção Audiovisual – Belo Horizonte/MG;







Designer Gráfico – Brasília/DF;







Produtor de Conteúdo Web – Salvador/BA;







Engenheiro de Software – Porto Alegre/RS;







Editor de Vídeo – Recife/PE;







Analista Financeiro – Curitiba/PR;







Assistente de Recursos Humanos – Fortaleza/CE;







Coordenador de Produção – Manaus/AM;







Repórter Esportivo – Belém/PA;







Analista de Comunicação Corporativa – Goiânia/GO;







Programador de Sistemas – Vitória/ES;







Assistente Administrativo – Florianópolis/SC.

Para ter acesso às demais vagas e aos requisitos específicos de cada uma delas, os interessados podem acessar as orientações, a seguir.

Como se candidatar

As vagas na Globo estão disponíveis no portal 123empregos, que é parceiro da empresa na divulgação das oportunidades de emprego. Para se candidatar, basta acessar o site da plataforma e buscar pelas vagas desejadas, seguindo as instruções fornecidas. Os candidatos poderão criar um perfil profissional, enviar seus currículos e participar dos processos seletivos conduzidos pela equipe de Recursos Humanos da Globo.

Sobre a empresa

A Rede Globo é uma das maiores redes de televisão e mídia do Brasil, fundada em 1965, e possui uma história marcante na produção de conteúdo audiovisual e jornalístico. Além da TV aberta, a empresa também atua em outras plataformas, como o GloboPlay, oferecendo uma ampla gama de conteúdos para entretenimento, informação e educação.



Com um forte compromisso social e ambiental, a Globo tem investido em projetos que promovem a inclusão, a diversidade e a sustentabilidade. A empresa acredita que seu sucesso está diretamente ligado ao talento e dedicação de seus colaboradores, e, por isso, busca proporcionar um ambiente de trabalho inspirador e desafiador, onde cada profissional pode contribuir para o crescimento da empresa e seu próprio desenvolvimento.

