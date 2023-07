‘GOD DAMN’: Pros reagem ao nocaute de 38 segundos de Bo Nickal no UFC 290

Bo Nickal derrotou Val Woodburn no último segundo como esperado no UFC 290 – mas ele usou as mãos para fazer isso.

Nickal deu as mãos a Woodburn e saiu na frente, acertando o queixo do novato do UFC antes que os tiros seguintes produzissem um nocaute aos 38 segundos do primeiro quadro.

Foi outra finalização impressionante para o fenômeno invicto, e os profissionais reagiram de acordo. Aqui está o que os lutadores têm a dizer sobre a vitória de Nickal sobre Woodburn no UFC 290.

Bo Nickal é um grande americano. Tenho que amá-lo — Funky (@Benaskren) 9 de julho de 2023

Bo Nickels o matou durante a luta e depois! #UFC290 —Derek Brunson (@DerekBrunson) 9 de julho de 2023

Bo nickal um atleta de primeira linha incrível — Terrance McKinney (@twrecks155) 9 de julho de 2023

Bo sabe! Socos soltos, entrou, saiu. Foi composto por toda parte. — Kenny Florian (@kennyflorian) 9 de julho de 2023