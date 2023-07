GOL tem 98 vagas de emprego abertas pelo país

A GOL, uma das maiores companhias aéreas do Brasil, acaba de anunciar uma série de oportunidades de emprego em diversas regiões do país. Com o objetivo de expandir sua equipe e atender à crescente demanda, a empresa está em busca de profissionais qualificados e motivados para integrarem seus quadros.

GOL abre vagas de emprego pelo Brasil

Como uma das principais empresas do setor aéreo no Brasil, a companhia preza pelo bem-estar e desenvolvimento de seus funcionários. Além de proporcionar um ambiente de trabalho estimulante, a empresa oferece benefícios que incluem plano de saúde, seguro de vida, vale-refeição, vale-transporte e programas de capacitação profissional. Confira abaixo algumas das vagas disponíveis:

Comissário(a) de Bordo;







Auxiliar de Aeroporto;







Agente de Atendimento;







Técnico(a) de Manutenção;







Analista de Recursos Humanos;







Coordenador(a) de Marketing;







Analista Financeiro;







Desenvolvedor(a) de Software;







Assistente Administrativo(a);







Engenheiro(a) de Aeronaves;







Operador(a) de Atendimento ao Cliente;







Supervisor(a) de Logística;







Gerente de Vendas;







Analista de Qualidade.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas, é necessário acessar o portal 123empregos e buscar pelas oportunidades disponíveis na GOL. Ao encontrar uma vaga de interesse, basta seguir as instruções fornecidas e cadastrar seu currículo para participar do processo seletivo. É importante verificar os requisitos específicos de cada vaga antes de se candidatar.

Sobre a empresa

Fundada em 2001, a GOL Linhas Aéreas Inteligentes é uma das maiores companhias aéreas do Brasil. Com uma frota moderna e uma extensa malha de destinos nacionais e internacionais, a empresa busca constantemente inovações para oferecer a melhor experiência de viagem aos seus passageiros.

Além disso, a companhia também se preocupa em ser uma empresa socialmente responsável, investindo em projetos sustentáveis e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades onde está presente.

