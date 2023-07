Goldie Hawn e Kurt Russell optaram por não se casar depois de 40 anos por este motivo surpreendente

Goldie Hawn e Kurt Russel têm uma história de amor que resistiu ao teste do tempo, mas sua escolha de renunciar ao casamento levantou as sobrancelhas. A atriz vencedora do Oscar, Goldie Hawn, se abriu sobre o relacionamento deles e esclareceu por que eles nunca trocaram votos.

Em entrevista à CNN Chris Wallace, Hawn foi questionado sobre sua decisão de não se casar. Sua resposta foi direta e instigante: “Por que deveríamos ser? Essa não é uma pergunta melhor?” Ela continuou explicando que tanto ela quanto Russell testemunharam as consequências de casamentos fracassados ​​e as consequências negativas que muitas vezes vêm com eles.

Hawn, que já havia sido casado com o ator Gus Trikonis e músico Bill Hudson, expressou suas preocupações sobre o lado feio do divórcio. Ela ponderou: “Quantos divórcios realmente são divertidos? Quantos divórcios realmente não custam dinheiro? Quantos divórcios realmente fazem você odiar a pessoa mais do que antes? Quantos divórcios machucaram crianças?”

Quando Wallace apontou a longevidade do relacionamento de Hawn e Russell, ela respondeu com curiosidade, afirmando: “Como você sabia disso então?” Hawn enfatizou seu apreço pela liberdade de acordar todas as manhãs e escolher ficar juntos. Ela reconheceu que os relacionamentos têm seus desafios, mas manter a independência e a individualidade é crucial para o crescimento pessoal e a felicidade.

Eles construíram uma família por mais de quatro décadas

Apesar de não se casarem, Hawn e Russell construíram uma linda família juntos. Eles acolheram seu filho, Wyatt Russelem 1986, e Hawn também é a orgulhosa mãe de atores Kate Hudson e Oliver Hudson, que carinhosamente se referem a Russell como “pa”. O próprio Russell já havia sido casado com a atriz Temporada Hubleycom quem tem um filho chamado Boston.

O caminho pouco convencional percorrido por Goldie Hawn e Kurt Russel podem não se encaixar no molde tradicional, mas seu vínculo duradouro e compromisso um com o outro falam por si. Sua decisão de priorizar sua própria felicidade e manter sua individualidade é um lembrete de que o amor e os relacionamentos podem assumir várias formas, e o mais importante é encontrar o que funciona melhor para você.