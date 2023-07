Golfista é desqualificada no US Women’s Open quando caddie usa telêmetro

Natthakritta Vongtaveelap da Tailândia só passou por cinco buracos quinta-feira no Aberto Feminino dos Estados Unidos quando ela foi desqualificada para seu caddie usando um telêmetro.

A USGA disse que o caddie tailandês usou o dispositivo de medição de distância em várias ocasiões. Ela chegou a fazer par no buraco 14 – tendo começado no número 10 – quando foi desclassificada.

Tais dispositivos são permitidos em LPGA Tour sancionado eventos, exceto o US Women’s Open, que é administrado pela USGA, e o Women’s British Open, administrado pela R&A.

Vongtaveelap perdeu o corte na semana passada no PGA Championship Feminino. O PGA of America permite telêmetros, esperançosos de que ajudem no ritmo de jogo quando os jogadores saem de posição e podem precisar de mais tempo para medir distâncias.