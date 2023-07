GOLPE da SHEIN deixa clientes CHOCADOS

Não é segredo para nenhum cidadão do Brasil que a Shein se tornou uma das principais opções para compras online no país. A corporação asiática é renomada por sua ampla gama de produtos, incluindo vestuário, artigos para cama, mesa, banho e até mesmo itens de papelaria. A principal vantagem é que os preços são inferiores aos das lojas brasileiras, o que leva muitos a optarem pelo aplicativo chinês.

Tal como ocorre em qualquer coisa relacionada à tecnologia, algumas pessoas também podem se tornar vítimas de golpes relacionados à Shein. É importante ressaltar que uma nova forma de fraude envolvendo a plataforma tem afetado diversos brasileiros. Infelizmente, muitos acabam caindo na falcatrua e sofrendo perdas financeiras. Portanto, é fundamental tomar medidas de proteção.

Aprenda a se defender da nova artimanha envolvendo a Shein

Primeiramente, é essencial explicar o funcionamento da Shein. De modo geral, os interessados podem fazer o download do aplicativo e se cadastrar. Em seguida, começam a realizar suas compras.

A plataforma oferece aos clientes a oportunidade de avaliar seus pedidos, o que resulta na acumulação de pontos. Esses pontos podem ser trocados por descontos nas futuras compras pela plataforma. O novo esquema fraudulento consiste em um segundo aplicativo falso da marca.

Os golpistas criaram uma plataforma falsa, mas exclusivamente para fins de avaliação. Segundo as informações falsas, as pessoas poderiam receber dinheiro com base nas opiniões que dessem. No entanto, para utilizar esse recurso, seria necessário fazer um investimento mínimo de R$ 200. É desnecessário dizer que se trata de um golpe, pois a plataforma não solicita dinheiro aos clientes, a menos que eles façam uma compra pelo site oficial.

Medidas de proteção contra golpes

O primeiro passo é sempre utilizar o aplicativo oficial, disponível exclusivamente na Apple Store e Play Store. Para verificar se é a plataforma oficial, basta conferir o número de instalações e verificar o selo do desenvolvedor. Caso o usuário prefira, pode optar por acessar a versão web da Shein, mas desde que seja a plataforma original.



Você também pode gostar:

É importante ressaltar que grandes empresas não costumam entrar em contato com os clientes solicitando informações pessoais ou dinheiro. Portanto, é necessário manter a desconfiança. Outro ponto relevante é que os golpes podem envolver outras plataformas, portanto, é preciso ter cuidado em todas as circunstâncias.

Saiba como se proteger de fraudes online

Os brasileiros podem se proteger contra fraudes online, independentemente de envolverem a Shein ou não. Como mencionado anteriormente, é fundamental verificar o desenvolvedor do aplicativo que estão instalando.

Além disso, não se deve confiar em promessas mirabolantes de dinheiro fácil ou descontos imperdíveis. Outra medida importante é evitar fazer transações via Pix antes de confirmar as informações com a empresa em questão.

Como pedir o reembolso da taxação da Shein

Para receber o reembolso da taxação, você precisará entrar em contato com a Shein e solicitar via chat ou e-mail. Ao fazer isso, será preciso fornecer o número do seu pedido, o valor da taxação e a data em que você pagou a taxação. A Shein analisará o pedido e, se for aprovado, o reembolso será processado em até 10 dias úteis.

Aqui está o passo a passo para facilitar o processo:

Acesse o site da Shein e faça login na sua conta;

Clique no ícone da sua foto de perfil no canto superior direito da tela;

Selecione “Conta” no menu;

Clique em “Meus pedidos” na barra lateral esquerda da tela;

Selecione o pedido que você deseja solicitar o reembolso;

Clique no botão “Reembolso”;

Siga as instruções na tela para solicitar o reembolso.

Para aumentar suas chances de receber o dinheiro extra pago de volta, siga as dicas:

Certifique-se de que você pagou a taxação corretamente;

Forneça todas as informações necessárias à Shein, sem deixar nenhum dado para trás, especialmente a data e o valor da taxa;

Seja paciente, pois o processamento pode não ser tão rápido quanto imagina.