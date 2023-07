Golpe de reembolso de impostos do IRS: cuidado com a carta falsa do IRS tentando roubar sua identidade

Tele Serviço de Receita Interna (IRS) foi forçado a divulgar informações sobre um golpe que está sendo usado para roubar a identidade das pessoas.

O objetivo do golpe é fazer com que as pessoas acreditem que lhes é devido um restituição de imposto pelo IRS, quando não são.

Alerta do IRS sobre fraudes fiscais

A declaração do IRS explica o que procurar com este último golpe fiscal.

“O novo esquema envolve uma correspondência em um envelope de papelão de um serviço de entrega”, começou uma declaração do IRS.

“A carta anexa inclui o cabeçalho do IRS e a redação de que o aviso é ‘em relação ao seu reembolso não reclamado’.

“Como muitos golpes, a carta inclui informações de contato e um número de telefone que não pertence ao IRS.

“Ele também busca uma variedade de informações pessoais confidenciais dos contribuintes – incluindo fotos detalhadas de carteiras de motorista – que podem ser usadas por ladrões de identidade para tentar obter uma restituição de impostos e outras informações financeiras confidenciais.”

Um dos muitos golpes de reembolso de impostos do IRS

“Esta é apenas a mais recente de uma longa série de tentativas de ladrões de identidade se passando pelo IRS na esperança de enganar as pessoas para que forneçam informações pessoais valiosas para roubar identidades e dinheiro, incluindo restituições de impostos”, disse o IRS Commissioner Danny Werfel.

“Esses golpes podem vir por e-mail, texto ou até mesmo em correspondências especiais.

“As pessoas devem ter o cuidado de observar as bandeiras vermelhas que marcam claramente isso como golpes do IRS.”

O que diz a carta de fraude fiscal do IRS?

Para ajudar as pessoas a identificar o golpe e não ter sua identidade roubada, o IRS incluiu citações da carta do golpe.

Existem frases mal formuladas, como “Um telefone claro de sua carteira de motorista que exibe claramente todos os quatro (4) ângulos, tirado em um local com boa iluminação”.

A carta também pode dizer “Você precisará obter isso para obter seus reembolsos após o depósito” ou “Depois de enviar todas as informações, tente verificar seu e-mail para receber uma resposta dos agentes, obrigado”.