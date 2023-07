Golpe do Pix faz mulher perder mais de R$ 4 mil; Veja como aconteceu

O Pix foi criado em 2020 pelo Banco Central e se tornou o principal método de pagamento pelos brasileiros, devido às suas transferências instantâneas e gratuitas. No entanto, os criminosos se aproveitam dessa ferramenta para aplicar golpes, existindo diversos tipos de fraudes já registradas.

Sendo assim, nesta terça-feira (25) mais uma pessoa foi vítima do golpe do Pix no Brasil. O caso aconteceu com uma mulher de 51 anos, residente de Coronel Fabriciano, no interior de Minas Gerais.

A vítima mora na Rua Cirineu Teixeira Benevides, no Bairro Alipinho, e registrou um Boletim de Ocorrência no 58º Batalhão da Polícia Militar. Segundo a mulher, ela perdeu R$ 4.410 no total para um golpista que se passou por sua filha no Whatsapp, alegando que seu celular estava danificado.

Relato da vítima do golpe do Pix

Segundo o que foi relatado pela vítima à polícia militar, um número desconhecido entrou em contato com ela, alegando ser sua filha com problemas no celular. Segundo o golpista, o celular estava na assistência técnica, e devido a isso, estava utilizando um chip temporário.

A conversa continuou pelo WhatsApp, e em um certo momento o criminoso pediu R$ 1.420 à vítima para que pudesse consertar o suposto celular quebrado, fornecendo sua chave Pix. A mulher acreditou ser sua filha, porém, não havia o dinheiro necessário para realizar a transação.

Sendo assim, a vítima buscou a ajuda de um amigo para poder realizar a transferência. Com isso, o homem de 47 anos realizou a transferência para o desconhecido. No entanto, após finalizada a primeira transação através do Pix, o golpista entrou em contato novamente com a mulher.

No segundo contato, o desconhecido que estava se passando por sua filha afirmou que havia se equivocado no valor, e que precisava de mais R$ 1 mil para consertar o suposto celular. Ainda acreditando ser sua filha, a vítima acionou seu amigo novamente, que realizou mais uma transferência.

Por fim, o criminoso fez mais um pedido, dessa vez de R$ 1.990, no entanto, a mulher ficou desconfiada. Com isso, ela se recusou a pedir o dinheiro novamente para o amigo, passando seu número para o golpista. O homem conversou com o desconhecido, e acabou realizando esta última transferência pelo Pix.

Finalizado o golpe, o total de valor transferido foi de R$ 4.410. Além disso, a vítima apenas descobriu que se tratava de um golpe quando, de fato, entrou em contato com sua verdadeira filha, que afirmou não ser ela nas conversas pedindo dinheiro.

Principais tipos de ataques

Existem muitos tipos diferentes de golpes do Pix e fraudes que se utilizam desse meio de pagamento, por isso, é muito importante ficar atento. Confira a seguir os tipos mais comuns de fraudes:



Contas falsas de pagamento com QR Code malicioso;

Hackeamento de dispositivos celulares para a criação de contas bancárias;

Trojans bancários que infectam o celular e redirecionam os pagamentos feitos em aplicativos bancários para a conta de um criminoso;

Golpes feitos por meio de engenharia social;

Uso de informações pessoais e fotos da vítima para a criação de contas laranjas, entre outros.

O caso da mulher de 51 anos em Minas Gerais se enquadra na categoria de engenharia social. Isso porque o criminoso enganou a vítima, induzindo-a para que lhe enviasse altas quantias através do Pix.