Google Flights – GOOGLE VOOS: Como usar? Como achar voos baratos?

O Google Flights, também conhecido como Google Voos, é a ferramenta ideal para quem busca como conseguir passagens aéreas mais baratas. Mas, para ter acesso aos benefícios é indispensável saber usar a plataforma.

Neste artigo, entenda o que é o Google Voos, veja como funciona e ainda descubra algumas dicas para ter a melhor experiência. Assim, você vai poder viajar mais, pagando menos.

O que é Google Flights?

Em geral, o Google Flights é um site de buscas de passagens aéreas criado pelo Google e que está em funcionamento desde 2011. Então, funciona como outros buscadores, por exemplo, o Booking (de hotéis) e o Seguros Promo, de seguros de viagens.

Você não faz a compra pela plataforma, ou seja, consegue apenas encontrar as companhias que oferecem o melhor valor de acordo com seu destino. Dessa forma, deve concluir a sua aquisição pelos sites oficiais.

Veja como usar o Google Voos

O Google Flights é uma plataforma simples e muito intuitiva. Portanto, já no primeiro acesso conseguirá entender como funciona. Em resumo, ela é muito similar ao próprio site de busca.

Para iniciar, digite as informações principais sobre sua viagem. Por exemplo, a data, destino e a quantidade de pessoas. Depois, clique em buscar para encontrar os resultados direcionados para você.

Um diferencial da plataforma é que pode usar as funcionalidades de filtro. Com isso, pode selecionar as melhores passagens e que oferecem o melhor custo-benefício para os clientes, seja para voos nacionais ou internacionais.

Dentre as opções, é possível filtrar por:

Limite de preço de acordo com seu orçamento;

Horários;

Companhias aéreas;

Quantidade de paradas;

Aeroporto de embarque e desembarque.

Você pode personalizar a sua busca de acordo com sua necessidade. Além disso, pode ser feito tanto pelo computador quanto pelo aplicativo GFlights, disponível na Apple Store.

Passo a passo do Google Flights

Se for a primeira vez que está usando o Google Flights veja um passo a passo de todas as etapas para selecionar a melhor passagem aérea. A princípio, você deve:

Selecionar o tipo de viagem, que pode ser ida e volta, apenas ida ou várias cidades; Defina o número de passageiros, diferenciando entre adultos, crianças de 2 a 12 anos, bebês de colo ou bebês com assento; Em seguida, escolha o tipo de passagem que deseja, se é econômica, econômica premium, executiva ou primeira classe. Por fim, adicione a data da sua viagem e o destino.

Ao colocar o destino, você pode adicionar um país ou continente e ver as opções que são dadas pela plataforma. Assim, tem mais chances de encontrar ótimas promoções e descontos.

É possível comprar passagens aéreas pelo Google Voos?

Lembre-se que as compras são feitas pelo site da companhia aérea. Então, ao selecionar a opção desejada, você será direcionado para a página, para concluir sua compra.

Vale lembrar que os resultados vêm separados das passagens de ida e volta, isso porque, os valores variam e assim você consegue ter uma visão dos melhores preços. Ou seja, pode ir por companhias diferentes para ter um custo-benefício maior.

Dicas para usar o Google Flights

Há algumas dicas que podem tornar o uso do Google Flights melhor. Portanto, começamos com os filtros de buscas, que são:

Companhia aérea de preferência;

Aeroporto;

Preço máximo;

Duração do Voo;

Número de escalas;

Quantidade de bagagem.

Todos os fatores listados acima interferem no valor da passagem. Então, quanto mais informações der ao buscador, melhores serão os resultados obtidos e você consegue encontrar o bilhete perfeito para seu caso.

Tenha flexibilidade de datas

Uma dica de ouro para quem deseja conseguir voos baratos é ter flexibilidade de datas. Dessa forma, pode usar o recurso de calendário de datas flexíveis no Google Flights.

Com ele, coloque um período que pretende viajar e veja a diferença dos valores entre os dias. Assim, pode mudar em um ou dois dias seu embarque ou volta e ter preços ainda menores.

Fique atento as bagagens no Google Flights

Perceba que ao pesquisar no Google Voos os valores aparecem e sinalizam se é com ou sem bagagem extra. Então, muitas vezes vale a pena comprar sem esse recurso e, se necessário, comprar a parte com a companhia.

Crie alertas no Google Flights

Se está programando uma viagem e quer encontrar o melhor preço no Google Flights, você pode usar o alerta. Ou seja, ative a opção de notificações por e-mail e receba com frequência um rastreamento de preços.

Você receberá todas as alterações de preço e assim pode aproveitar um desconto ou promoção especial de passagens aéreas para sua viagem.