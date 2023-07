governador anuncia prazo para novo edital

O concurso PM SE ( Polícia Militar de Sergipe) já tem prazo estipulado para novo edital. O certame é um dos mais esperados pelos concurseiros que buscam seguir carreira de segurança pública.

Em entrevista ao jornal da FAN, da FAN FM, o governador do estado, Fabio Mitidieri, destacou: “Para o ano que vem deveremos ter concurso da PM também”.

Contudo, é importante deixar claro que o coronel Alexsandro Ribeiro havia dito que o certame iria ser liberado ainda em 2023.

Até o momento, não há maiores detalhes sobre quantitativo de vagas e cargos do novo edital. Após a autorização do edital, será formada a comissão responsável pelo certame na qual escolherá a banca. A empresa organizadora vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.

Como foi o último concurso PM SE

O último concurso aconteceu em 2018 e foram ofertadas 330 vagas. Desse total, 300 para soldados e 30 para oficiais. A banca organizadora, na ocasião, foi o IBFC.

Para o cargo de soldado foram 240 vagas para homens e 60 para pessoas do sexo feminino. Já para oficiais, oram 24 para homens e seis para mulheres.

A escolaridade de soldado foi nível médio e oficial, nivel superior.

Demais requisitos concurso PM SE

Além de requisitos necessários, os interessados precisaram:

idade de 18 a 35 anos,

altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres,

carteira de habilitação a partir da categoria “B”

Os candidatos realizaram provas objetivas e demais fases:

testes de aptidão física

avaliação psicológica

pesquisa de conduta social, reputação e idoneidade



Você também pode gostar:

As disciplinas se diferenciavam de acordo com o cargo. Para soldado foram:

língua portuguesa

matemática

informática básica

atualidades

conhecimentos gerais do estado

noções de direito

Para oficial foram estas disciplinas:

direito constitucional

direito penal militar

direito penal

direito processual penal militar

direito processual penal

direito administrativo

legislação extravagante e legislação institucional

Outros concursos PM

Está em andamento o concurso PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro).

São 2 mil vagas distribuídas da seguinte forma:

Masculino: 1.800 vagas: Ampla: 1.260 vagas // Negros ou indígenas: 360 vagas // Hipossuficientes: 180 vagas

Feminino: 200 vagas: Ampla: 140 vagas // Negros ou indígenas: 40 vagas // Hipossuficientes: 20 vagas



Já as remunerações variam entre durante e após o curso de formação. Veja:

R$ 2.956,41 (durante o curso de formação)

R$ 5.233,88 (após o curso de formação)

Além das remunerações citadas, os aprovados terão direito aos seguintes benefícios:

Habilitação Profissional;

Regime Especial de Trabalho; e

Risco da Atividade Militar.

Quem pode se inscrever?

Os requisitos, segundo o edital PMERJ, são as regras que deverão ser seguidas para participação do certame e posse da vaga. Neste concurso, são:

Nível médio de formação;

Idade mínima de 18 anos e máxima de 32 anos (completos ate o primeiro dia para o ato de inscrição no concurso);

Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), exceto somente Categoria “A”; e

Altura mínima de: 1,65 m (homens) e 1,60 m (mulheres).

Como serão as provas do concurso PMERJ?

Antes de mais nada, é importante pontuar que o certame será composto por estas fases:

Etapa 1: prova objetiva;

Etapa 2: prova discursiva;

Etapa 3: Preenchimento do FIC e verificação dos requisitos para inscrição no Concurso Público;

Etapa 4: Exame Antropométrico;

Etapa 5: Teste de Aptidão Física;

Etapa 6: Exame Psicológico;

Etapa 7: Exame de Saúde;

Etapa 8: Exame Social e Toxicológico; e

Etapa 9: Avaliação Documental.

As fases iniciais (1 e 2) serão de caráter eliminatório e classificatório, já as demais, somente classificatório. Todas as etapas acontecerão no estado do Rio de Janeiro. Sobre os prazos, veja:

Prova objetiva: 27 de agosto de 2023 (27/8); e

e Prova discursiva: 29 de outubro (29/10).

Desde já tempo de prova se difere. O edital, por sua vez, traz a duração das etapas acima: “O tempo total de realização da Prova Escrita Objetiva será de 4h e da Prova Escrita Discursiva será de 3h, ambas serão realizadas no turno matutino”. Saiba mais aqui