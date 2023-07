governador autoriza edital com 140 vagas

O concurso Unemat MT (Universidade do Estado do Mato Grosso) foi autorizado com 140 vagas. Os esclarecimentos vieram por meio do governador do estado, Mauro Mendes, através do Diário Oficial.

Ao todo serão 140 vagas, sendo a maioria, 130 para nivel médio e 10 para nível superior. O processo agora segue para aprovação no Conselho de Desenvolvimento Econômico (Condes).

Vale lembrar que o prazo para liberação do edital ainda não foi divulgado. A distribuição de vagas, assim como os cargos também não foram divulgados.

Sobre o assunto, o governador destacou: “Investir na Educação tem sido um dos pilares da nossa gestão, e isso também passa pela educação no Ensino Superior. Esse concurso vai proporcionar mais profissionais qualificados para que possamos avançar nos importantes serviços prestados pela Unemat”.

Já a reitoria Vera Marquês destacou: “Somos gratos ao governador pela compreensão ao ter autorizado que o processo seguisse seu trâmite, para que, enfim, possamos realizar o tão esperado e necessário concurso. Estamos empenhados em avançar com o trâmite processual e finalização do edital de abertura. Feito isso, daremos ampla publicidade à toda sociedade e à comunidade acadêmica”.

Como foi o último concurso Unemat MT

O último concurso aconteceu em 2011 e ofertou vagas para nível médio e superior. As oportunidades foram divididas em 199 vagas.

A maior oferta de vagas do concurso Unemat MT foi para o cargo de técnico administrativo, com 142 oportunidades, com exigência de ensino médio.



Para ensino fundamental foram 15 vagas para a carreira de motorista para o concurso Unemat MT. Para ensino médio com formação técnica foram 25 vagas, para os seguintes cargos: técnico agrícola,

técnico em enfermagem,

técnico em informática,

técnico em laboratório

técnico em segurança do trabalho Já para nível superior foram mais 17 oportunidades nas seguintes carreiras: administrador,

advogado,

analista de sistemas,

arquivista,

assistente social,

contador,

jornalista

químico Outros concursos universidade O concurso UFAM ( Universidade Federal do Amazonas) anuncia que o edital com 79 vagas foi liberado. As oportunidades são para médio, técnico e superior. Os interessados no concurso UFAM poderão se inscrever através do site da Universidade entre os dias 10 de agosto e 01 de setembro de 2023. A taxa varia de acordo com o cargo escolhido: Nível médio: R$ 115,00

Nível técnico: R$ 125,00

Nível superior: R$ 135,00 Vagas concurso UFAM São 79 vagas do concurso UFAM divididas da seguinte forma: Nível médio CARGOS VAGAS SALÁRIO Assistente de Alunos 01 R$ 2.120,13 Assistente em Administração 19 R$ 2.667,19 Nível técnico CARGOS VAGAS SALÁRIO TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ AREA: AGROPECUÁRIA 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: ANATOMIA HUMANA 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: BIOLOGIA 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: FÍSICA 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: GENÉTICA 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO DE LABORATÓRIO/ÁREA: PAVIMENTAÇÃO 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 01 R$ 2.667,19 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 14 R$ 2.667,19 TÉCNICO EM ENFERMAGEM 03 R$ 2.667,19 TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12 R$ 2.667,19 Nível superior CARGOS VAGAS SALÁRIO ADMINISTRADOR 03 R$ 4.556,92 ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04 R$ 4.556,92 ARQUITETO E URBANISTA 02 R$ 4.556,92 ASSISTENTE SOCIAL 02 R$ 4.556,92 CONTADOR 03 R$ 4.556,92 ECONOMISTA 02 R$ 4.556,92 ENGENHEIRO/ÁREA: PRODUÇÃO 03 R$ 4.556,92 ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 01 R$ 4.556,92 MÉDICO/ÁREA: CLÍNICO GERAL 01 R$ 4.556,92 NUTRICIONISTA 01 R$ 4.556,92 PEDAGOGO 01 R$ 4.556,92 Como serão as provas do concurso UFAM? Os candidatos serão avaliados por etapa única, fase objetiva. Ao todo são 45 questões sobre conhecimentos gerais e específicos do cargo escolhido. A prova vai acontecer nas seguintes cidades: Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Parintins e Manaus. O último concurso aconteceu em 2022 e foram ofertadas vagas para nível médio e superior. Clique aqui e acesse o edital completo Outros concursos de universidade Além do concurso UFAM, o concurso UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) anuncia edital com 45 vagas para diversos cargos. As oportunidades são para médio e superior. Os interessados poderão se inscrever até o dia 11 de agosto pelo site. As taxas de participação foram fixadas em: R$ 80 (ensino médio);

R$ 136 (nível superior). O prazo de isenção é de 12 até 18 de julho. Os grupos que poderão solicitar gratuidade são: fazem parte de família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal;

são doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.