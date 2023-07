governadora anuncia novos editais para 2023

Nesta terça-feira, 04 de julho, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, voltou a falar sobre os concursos Segurança PE ( Pernambuco).

As declarações aconteceram durante a entrega de novas viaturas e coletes à prova de balas, para a Polícia Militar. Raquel ainda falou que os novos certames deverão contribuir para a composição do quadro de servidores.

Sobre o assunto, destacou: “A gente está fazendo todo o levantamento necessário para novas nomeações e editais de concurso público. E com o lançamento do programa Juntos Pela Segurança, que acontecerá durante este mês de julho, a gente inicia esse movimento. O edital sai a partir do início do programa e deve sair neste ano ainda“.

A expectativa é que os editais fossem liberados ainda no primeiro semestre de 2023, mais precisamente em abril. Porém, a promessa não saiu do papel.

Vagas concursos Segurança PE

O governo destacou que as oportunidades seriam para polícia militar e bombeiro. Sendo 2 mil para PM e 300 para o Corpo de Bombeiros.

“Serão muitas vagas abertas. Inicialmente, essas duas operativas serão priorizadas, porque sabemos que há uma defasagem significativa em relação ao Brasil. Estamos em 17º lugar em relação aos estados brasileiros. Nossa meta é ficar entre os dez em número de efetivo, até o fim da gestão, e para isso precisaremos de concursos regulares”, afirmou a secretária de Defesa Social de Pernambuco, Carla Patrícia.

A intenção é realizar contratações de forma regular. Há ainda expectativas para oportunidades na Polícia Civil e Polícia Científica.

O quantitativo de vagas previstas nos concursos Segurança PE:



Polícia Militar

2.400 vagas para soldados (praças); e

180 vagas para oficiais.

Corpo de Bombeiros

400 vagas para soldados (praças).

Polícia Civil

1.200 vagas para agentes;

300 vagas para escrivães;

50 vagas para peritos papiloscopistas; e

47 vagas para delegados.

Polícia Científica

50 vagas para peritos criminais;

50 vagas para médicos legistas;

60 vagas para agentes de Medicina Legal; e

4 vagas para agentes de perícia criminal.

Requisitos concursos Segurança PE

A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros anunciam que os requisitos dependem da carreira. Para soldado, a exigência é ter o nível médio completo e a Carteira Nacional de Habilitação. Já para Oficial é preciso apresentar certificado de graduação em Direito.

Vale lembrar que é preciso ainda ter altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres. A idade máxima é 30 anos, a exceção é para Oficial Médico que a idade máxima é 35 anos.

Os últimos editais foram divulgados em 2018. Ao todo foram abertas 580 vagas, sendo 500 para soldados da Polícia Militar, cargo de nível médio, e 80 para oficiais (sendo 60 para Polícia Militar e 20 para o Corpo de Bombeiros).

Outros concursos PM

O concurso PM AC ( Polícia Militar do Acre) anuncia que as inscrições foram prorrogadas mais uma vez. Antes, os cadastros poderiam ser feitos até esta terça-feira, 04 de julho.

Agora, os interessados poderão se inscrever até 24 de julho por meio do site da banca organizadora, Fundação Getulio Vargas (FGV), ao custo de R$ 106,00.

Vagas concurso PM AC

Antes de mais nada, o certame oferta 36 vagas para os seguintes cargos:

CARGO VAGAS SALÁRIO Oficial Combatente 27 R$ 8.129,55 Tenente Estagiário de Saúde (Cirurgião Dentista) 1 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial) 1 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Obstetra e Ginecologista) 2 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Pediatra) 2 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Clínico Geral) 2 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Ortopedista e Traumatologista) 1 R$ 10.423,73

Sobre os requisitos concurso PM AC

Os requisitos dependem de cada cargo. Confira o que pede em cada carreira: