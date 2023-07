Governo anuncia NOVO CANAL de TV para TODO BRASIL! Estreia NESTA TERÇA(25)

Através de uma iniciativa do Governo Federal, através da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), neste terça(25), às 8h, estreia o Canal Gov, que é um movimento importante no cenário brasileiro de mídia. Este canal será responsável pela cobertura das atividades do Poder Executivo, transmitindo eventos, entrevistas, pronunciamentos, informações de utilidade pública, programas e notícias do governo federal.

Como sintonizar o Canal Gov

Confira como acessar o aqui

A estreia do Canal Gov também no Youtube

Assista à estreia do Canal Gov também pelo youtube:

O objetivo do Canal Gov

“A EBC está cumprindo seu compromisso de separar a comunicação pública, que é a razão principal de sua existência, da comunicação governamental, um serviço que a empresa presta ao governo por meio de contrato”, observa Helio Doyle, diretor-presidente da EBC.

A estrutura do Canal Gov

Em maio, a diretoria da EBC aprovou uma estrutura organizacional que separa claramente as equipes de produção de conteúdos governamentais e públicos. O Canal Gov está sob a responsabilidade da Superintendência de Serviços de Comunicação da EBC , liderada por Flavia Filipini.

“Nosso objetivo é explicar às pessoas como acessar serviços e programas públicos e informá-las sobre seus direitos. Um dos nossos diferenciais é o acesso direto às fontes do governo, o que garante a dinâmica e a credibilidade da informação”, diz Flavia, a superintendente.

O futuro do Canal Gov

Nos próximos dias, a EBC também lançará um portal de notícias e outros serviços ligados à publicização de políticas públicas e ações do governo federal.

A TV Brasil no novo cenário

Neste novo cenário, a TV Brasil reassume, integralmente, sua função de emissora pública, com programação de caráter cultural e educativo, dedicada à promoção da cidadania e dos valores democráticos. A nova programação da emissora está focada em oferecer ao telespectador informação com credibilidade e entretenimento de qualidade, de forma a refletir a diversidade do país em seus conteúdos.