Governo avalia unificar calendário do Bolsa Família em julho

O Governo Federal anunciou que está analisando a possibilidade de unificar o calendário de pagamentos do Bolsa Família neste mês de julho. Caso confirmado, a ideia não vai ter impacto em todas as famílias, mas apenas naquelas que residem em cidades fortemente atingidas pelas chuvas nos estados de Alagoas e de Pernambuco nos últimos dias.

Nesta segunda-feira (10), o Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT) esteve em Pernambuco para avaliar a situação. Ele se encontrou com a governadora do estado, Raquel Lyra (PSDB) e disse que a sua pasta deverá enviar cestas básicas para as famílias que estão desabrigadas no estado.

“Nós tivemos uma importante agenda, nossas equipes, integradas às do estado e dos municípios, atendendo ao pedido do presidente Lula para trabalhar o apoio à população atingida por enchentes. Temos várias pessoas desabrigadas e desalojadas sendo atendidas com medicação, com alimento, ou seja, com esse atendimento inicial. Mas também estamos cuidando da parte de estrutura”, declarou o ministro Wellington Dias.

Nesta terça-feira (11), Dias segue viagem para Alagoas. No estado, estimativas mais recentes apontam que 2,7 mil pessoas estão desabrigadas, e quase 20 mil estão desalojadas. Uma morte foi confirmada, e 31 municípios estão em estado de emergência. Quatro mil cestas básicas já foram destinadas pelo Governo Federal para as regiões mais afetadas do estado.

Unificação do Bolsa Família

De acordo com o Governo Federal, a partir do momento em que uma determinada região tem a emergência reconhecida oficialmente, o Ministério do Desenvolvimento Social pode começar a tomar medidas de antecipação de pagamentos de uma série de benefícios.

Veja abaixo as medidas que podem ser tomadas:

unificar o calendário de pagamento do Bolsa Família ;

; antecipar parcelas do Benefício de Prestação Continuada (BPC);

repassar recursos extraordinários para a rede de assistência social;

enviar cestas de alimentos;

destinar recursos pelo Fomento Rural.

Caso a antecipação do Bolsa Família seja confirmada, todos os usuários poderiam receber o saldo em suas contas já no dia 18 de julho, ou seja, daqui a exatamente uma semana. Neste caso, não importaria qual seria o fim do Número de Identificação Social (NIS) do cidadão. Todos receberiam o dinheiro nesta mesma data.

Em Pernambuco, mais de 1,67 milhão de famílias receberam o Bolsa Família no último mês de junho, gerando um repasse de R$ 1,15 bilhão para esta unidade da federação. Já em Alagoas, 548 mil famílias receberam o benefício em junho.



As cidades atingidas

Caso confirmada a unificação, todos os usuários do Bolsa Família receberiam o dinheiro logo no primeiro dia de pagamentos. A regra valeria apenas para as seguintes cidades de Alagoas:

Atalaia;

Barra de São Miguel;

Branquinha;

Cajueiro;

Capela;

Colônia;

Leopoldina;

Coqueiro Seco;

Flexeiras;

Ibateguara;

Jacuípe;

Joaquim Gomes;

Maragogi;

Marechal Deodoro;

Matriz de Camaragibe;

Murici;

Paulo Jacinto;

Paripueira;

Penedo;

Pilar;

Quebrangulo;

Rio Largo;

São José da Laje;

Santana do Mundaú;

São Luís do Quitunde;

São Miguel dos Campos;

São Miguel dos Milagres;

Satuba;

Viçosa;

União dos Palmares.

Já em Pernambuco, as cidades que poderiam receber a unificação do Bolsa Família seriam:

São Benedito do Sul;

Belém de Maria;

Água Preta;

Catende;

Quipapá;

Xexéu;

Barreiros;

Joaquim Nabuco;

Cortês;

Jaqueira;

Rio Formoso;

Maraial;

São José da Coroa Grande;

Palmares;

Primavera.

E os demais?

Para as pessoas que não residem em cidades que estão em situação de emergência, segue a previsão de manutenção do calendário regular de pagamentos. Confira abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 4: 21 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de julho (segunda-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 9: 28 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de julho (segunda-feira).

