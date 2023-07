Governo bate o martelo e divulga NOVAS REGRAS para compras na SHOPEE, SHEIN e ALIEXPRESS

O Governo Brasileiro acaba de publicar novas regras para as compras realizadas em sites de vendas eletrônicas, como Shopee, Shein e AliExpress. O objetivo dessas medidas é trazer maior segurança e agilidade para os consumidores brasileiros, além de promover a conformidade tributária e aduaneira por parte das plataformas participantes.

Programa Remessa Conforme: o que é?

O Programa Remessa Conforme foi detalhado em uma portaria publicada pela Secretaria Especial da Receita Federal no Diário Oficial da União. Essa iniciativa visa regulamentar as regras de envio de pacotes do exterior no valor de até US$ 50, o equivalente a cerca de 236,90 reais. Além disso, o programa também estabelece prazos de entrega mais rápidos e eficientes.

As empresas participantes do programa terão benefícios como tratamento aduaneiro mais célere, pagamento antecipado dos impostos devidos e isenção do Imposto de Importação. Isso significa que as compras realizadas nessas plataformas terão um processo de importação mais ágil e econômico, beneficiando tanto os consumidores como as próprias empresas.

Certificação e compromissos das plataformas

As plataformas que desejam participar do Programa Remessa Conforme devem solicitar a certificação junto à Receita Federal. Para obter essa certificação, elas devem se comprometer com a conformidade tributária e aduaneira, combater o descaminho, o contrabando e a venda de mercadorias falsificadas ou piratas.

A certificação das empresas participantes envolve um processo que vai desde o registro do pedido até o monitoramento da manutenção do certificado. Além disso, a Receita Federal disponibiliza um manual de uso da marca do programa, que deve ser seguido pelas plataformas certificadas.

Benefícios para os consumidores brasileiros

Com a implementação do Programa Remessa Conforme, os consumidores brasileiros poderão desfrutar de diversas vantagens. Os prazos de entrega serão reduzidos, proporcionando uma experiência de compra mais rápida e eficiente. Além disso, o pagamento antecipado dos impostos pela plataforma garantirá que não haja atrasos ou cobranças adicionais no momento da entrega.



Outro ponto positivo é a isenção do Imposto de Importação, o que contribui para tornar as compras internacionais mais acessíveis e atrativas para os consumidores. Com isso, será possível adquirir produtos de qualidade a preços competitivos, ampliando as opções disponíveis no mercado brasileiro.

O combate à venda de mercadorias falsificadas

Uma das medidas importantes do Programa Remessa Conforme é o combate à venda de mercadorias falsificadas ou piratas. As plataformas certificadas devem se comprometer a não enviar produtos que infrinjam os direitos autorais ou que sejam réplicas de marcas famosas.

Essa medida visa proteger os consumidores de possíveis fraudes e garantir a qualidade e autenticidade dos produtos adquiridos. Ao comprar em plataformas certificadas, os consumidores têm a garantia de receber produtos originais e de procedência confiável.

Ademais, as novas regras estabelecidas pelo Governo Brasileiro para as compras em sites de vendas eletrônicas trazem benefícios tanto para os consumidores como para as empresas participantes. Com o Programa Remessa Conforme, as compras internacionais se tornarão mais ágeis, seguras e acessíveis, promovendo a conformidade tributária e aduaneira.

É importante ressaltar que as plataformas certificadas devem cumprir com os compromissos estabelecidos, incluindo o combate à venda de mercadorias falsificadas. Dessa forma, os consumidores brasileiros poderão desfrutar de uma experiência de compra confiável, com produtos de qualidade e preços competitivos.

Portanto, ao realizar suas compras em sites como Shopee, Shein e AliExpress, verifique se a plataforma possui a certificação do Programa Remessa Conforme. Assim, você terá a garantia de uma compra segura e satisfatória, contribuindo para o fortalecimento do comércio eletrônico no Brasil.