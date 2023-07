Governo confirma último pagamento de lote do PIS/PASEP hoje

O Governo Federal paga nesta segunda-feira (17) a última rodada do ano do abono salarial Pis/Pasep. De acordo com as informações oficiais, o lote está sendo pago para os trabalhadores privados que nasceram nos meses de novembro e de dezembro, além dos servidores públicos que possuem o Pasep terminando em 8 ou 9.

Para estes grupos, o valor dos pagamentos equivale a um salário mínimo, ou seja, R$ 1.320, no máximo. O valor exato vai depender da quantidade de meses trabalhados durante o ano base de 2021. Um cidadão que atuou por 12 meses, por exemplo, recebe o valor completo em sua conta a partir desta segunda-feira (17).

Para a realização deste pagamento, o Ministério do Trabalho e Emprego já confirmou a liberação de R$ 4,2 bilhões. A ideia é que cerca de 4,2 milhões de trabalhadores estejam recebendo o saldo em suas contas. A Caixa Econômica Federal realiza os repasses do Pis e o Banco do Brasil é responsável pelos depósitos do Pasep.

No caso da Caixa Econômica Federal, a liberação do Pis para os trabalhadores privados envolve um aporte de R$ 3,6 bilhões para 3,6 milhões de pessoas. O Banco do Brasil realiza os repasses de R$ 627 milhões para 544 mil servidores públicos, que têm direito ao saldo do Pasep.

Como receber o saldo

O pagamento do Pis na Caixa é feito na conta poupança ou conta corrente do cidadão que tem direito ao saldo. Não é necessário realizar nenhum tipo de solicitação, e o indivíduo pode movimentar a quantia por meio do aplicativo Caixa Tem, onde é possível pagar contas e até mesmo gerar um código para saque.

Quem tem direito ao Pis, mas não tem uma conta na Caixa, não precisa se preocupar. De acordo com as informações oficiais, o cidadão pode sacar a quantia indo diretamente para uma agência e realizando o pedido.



A lógica de pagamento do Pasep não é muito diferente. De acordo com o Banco do Brasil, os servidores públicos que contam com este direito, podem fazer o saque diretamente nas suas contas no banco. Para os que não são clientes, basta aparecer em uma agência munido dos seus documentos para realizar a solicitação.

Pagamentos do Pis/Pasep

Até aqui, o Governo Federal já liberou o abono salarial Pis/Pasep para mais de 20 milhões de trabalhadores de todas as regiões do país. Já foram liberados mais de R$ 20,2 bilhões.

Veja as datas da liberação do Pis, voltado para os trabalhadores privados:

Nascidos em janeiro: a partir de 15 de fevereiro (pago);

Nascidos em fevereiro: a partir de 15 de fevereiro (pago);

Nascidos em março: a partir de 15 de março (pago);

Nascidos em abril: a partir de 15 de março (pago);

Nascidos em maio: a partir de 17 de abril (pago);

Nascidos em junho: a partir de 17 de abril (pago);

Nascidos em julho: a partir de 15 de maio (pago);

Nascidos em agosto: a partir de 15 de maio (pago);

Nascidos em setembro: a partir de 15 de junho (pago);

Nascidos em outubro: a partir de 15 de junho (pago);

Nascidos em novembro: a partir de 17 de julho (pago hoje);

Nascidos em dezembro: a partir de 17 de julho (pago hoje).

Agora, você pode conferir as datas dos pagamentos do abono salarial do Pasep, voltado para os servidores públicos:

Nº de inscrição de final 0: a partir de 15 de fevereiro (pago);

Nº de inscrição de final 1: a partir de 15 de março (pago);

Nº de inscrição de final 2: a partir de 17 de abril (pago);

Nº de inscrição de final 3: a partir de 17 de abril (pago);

Nº de inscrição de final 4: a partir de 15 de maio (pago);

Nº de inscrição de final 5: a partir de 15 de maio (pago);

Nº de inscrição de final 6: a partir de 15 de junho (pago);

Nº de inscrição de final 7: a partir de 15 de junho (pago);

Nº de inscrição de final 8: a partir de 17 de julho (pago hoje);

Nº de inscrição de final 9: a partir de 17 de julho (pago hoje).