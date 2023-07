Governo de Alagoas e Prefeitura de Penedo ofertam cursos profissionalizantes gratuitos para o setor turístico

Capacitações do Programa Escola do Turismo estão com inscrições abertas

Cursos profissionalizantes voltados para o setor turístico serão ofertados em Penedo de forma totalmente gratuita. A iniciativa é da Secretaria de Estado do Turismo de Alagoas (SETUR/AL), que conta com o apoio da Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC).

Dentre os cursos que serão ofertados, estão os de Camareira, Recepcionista e Tarifário, este último exclusivo para donos de hotéis e pousadas e para quem trabalha na área comercial destes estabelecimentos. As qualificações e capacitações fazem parte do Programa Escola do Turismo, direcionado para quem está em busca do primeiro trabalho e também para quem está no mercado, mas pretende adquirir novos conhecimentos.

Para se inscrever no curso de Tarifário, basta acessar o site https://doity.com.br/escola-do-turismo-penedo-201625-20230713085603 e preencher o formulário corretamente.

A inscrição para a opção acima está aberta e pode ser feita até 31 de julho. O curso de Tarifário será realizado em apenas um dia, 1º de agosto, das 8h às 14h, na sede da SETUREC, localizada na Avenida Getúlio Vargas, Nº 56, Centro Histórico de Penedo, vizinho ao Colégio Imaculada Conceição.

Já os cursos de Camareira e Recepcionista começam em 1º de agosto e teminam no dia 27 de setembro, sempre das 8h às 12h. As inscrições deverão ser feitas na Escola de Governo, das 8h às 13h, localizada na Biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, na Avenida Floriano Peixoto, Centro Histórico, vizinho ao prédio dos Correios.

O curso de Camareira será realizado no auditório do Chalé dos Loureiros, espaço da Fundação Casa do Penedo localizado na Avenida Getúlio Vargas. Já o curso de Recepcionista será realizado no auditório da Biblioteca de Penedo (endereço acima).

“Um dos diferenciais da gestão Ronaldo Lopes é buscar a permanente capacitação profissional para se ter o diferencial do turismo em Penedo, e ao mesmo tempo, criar oportunidades para que a população penedense se insira no mercado de trabalho. Sem dúvida, o Programa Escola do Turismo, do Governo de Alagoas, vai contribuir e muito com essa missão”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

Além da cidade de Penedo, o Programa Escola do Turismo será realizado em outras cidades-polo, em todas as regiões turísticas de Alagoas.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC