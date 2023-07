Governo de Sergipe anuncia prazo para edital

Mais um concurso para Educação está chegando, Desta vez, o governo de Sergipe anunciou sobre o novo certame e falou sobre prazo para liberação do edital.

O governador Fábio Mitidieri destacou que a seleção será para efetivos e esclareceu que o edital para SEED SE ( Secretaria de Educação de Sergipe) deve sair ainda no segundo semestre de 2023 ou no mais tardar no primeiro semestre de 2024.

Fábio ainda falou sobre vagas para segurança pública e prometeu o edital para PM em 2024. Sobre o concurso para educação, a expectativa é que seja contemplado o cargo de professor da Educação Básica da rede estadual de ensino, contudo, poderão ser contempladas vagas tanto de nível médio, médio/técnico ou superior.

Quando aconteceu o último concurso para Educação

O último concurso para Educação aconteceu em 2012 e a banca organizadora foi a Funcab. Foram ofertadas 1.700 vagas, nas áreas de Biologia, Artes, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Língua Portuguesa, Matemática, Química, Sociologia, além de docentes para ensino fundamental e educação especial.

Além da fase objetiva, o concurso contou com redação, teste prático de Libras e análise de títulos. A prova objetiva contou com 50 questões sobre estas disciplinas:

Língua Portuguesa (8), História, Geografia, conhecimentos gerais do Sergipe (4), conhecimentos pedagógicos (14) e específicos (24).

O concurso para Educação venceu em 2016, sendo assim, estão abertas as portas para realização de um novo concurso.

Outros concursos em Sergipe

O concurso PM SE ( Polícia Militar de Sergipe) já tem prazo estipulado para novo edital. O certame é um dos mais esperados pelos concurseiros que buscam seguir carreira de segurança pública.

Em entrevista ao jornal da FAN, da FAN FM, o governador do estado, Fabio Mitidieri, destacou: “Para o ano que vem deveremos ter concurso da PM também”.

Contudo, é importante deixar claro que o coronel Alexsandro Ribeiro havia dito que o certame iria ser liberado ainda em 2023.

Até o momento, não há maiores detalhes sobre quantitativo de vagas e cargos do novo edital. Após a autorização do edital, será formada a comissão responsável pelo certame na qual escolherá a banca. A empresa organizadora vai receber as inscrições e viabilizar as etapas da seleção.



Como foi o último concurso PM SE

O último concurso aconteceu em 2018 e foram ofertadas 330 vagas. Desse total, 300 para soldados e 30 para oficiais. A banca organizadora, na ocasião, foi o IBFC.

Para o cargo de soldado foram 240 vagas para homens e 60 para pessoas do sexo feminino. Já para oficiais, oram 24 para homens e seis para mulheres.

A escolaridade de soldado foi nível médio e oficial, nivel superior.

Demais requisitos concurso PM SE

Além de requisitos necessários, os interessados precisaram:

idade de 18 a 35 anos,

altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres,

carteira de habilitação a partir da categoria “B”

Os candidatos realizaram provas objetivas e demais fases:

testes de aptidão física

avaliação psicológica

pesquisa de conduta social, reputação e idoneidade

As disciplinas se diferenciavam de acordo com o cargo. Para soldado foram:

língua portuguesa

matemática

informática básica

atualidades

conhecimentos gerais do estado

noções de direito

Para oficial foram estas disciplinas:

direito constitucional

direito penal militar

direito penal

direito processual penal militar

direito processual penal

direito administrativo

legislação extravagante e legislação institucional

Demais oportunidades para educação

O concurso UFRB (Universidade Federal do Recôncavo da Bahia) anuncia abertura de um novo edital de nível superior, para o cargo de professor.

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 17 de julho e 7 de agosto de 2023, No endereço eletrônico da própria Universidade. A taxa de inscrição é R$ 200.

Vagas concurso UFRB

São 14 vagas para carreira de magistério superior para o Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas, localizado no município de Cruz das Almas/BA

As vagas serão distribuídas levando em conta as áreas de conhecimento, assim como titulação. O ingresso na carreira do magistério superior será no nível I da Classe A, cuja remuneração varia de R$ 2.437,59 a R$ 4.875,18, além da retribuição por titulação.