Governo emite AVISO e revela quantas pessoas deixaram a linha de pobreza

Cerca de 18,5 milhões de famílias brasileiras deixaram a linha da pobreza no país no último mês de junho deste ano. Ao menos é o que apontam os novos dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome nesta semana.

A pasta afirma que a melhora na situação se deve aos pagamentos da nova rodada do Bolsa Família.

Considerando que cada família conta com um número específico de pessoas, o Governo Federal estima que cerca de 43,5 milhões de brasileiros foram retirados da linha de pobreza no último mês de junho.

Na prática, a conta leva em consideração que essas pessoas passaram a receber valores acima dos R$ 218 per capita, que é o limite de saldo para se considerar que um cidadão está em situação de pobreza no país.

Divisão por estados

São Paulo e Bahia foram os estados brasileiros que mais registraram famílias saindo da linha de pobreza no último mês de junho. Mas há também destaques para os altos números registrados em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em Pernambuco. Abaixo, você pode conferir o detalhamento de retirada por unidade da federação:

AC: 101.410;

AL: 479.063;

AM: 549.979;

AP: 108.207;

BA: 2.260.504;

CE: 1.298.677;

DF: 148.200;

ES: 263.510;

GO 438.806;

MA: 1.056.212;

MG: 1.387.793;

MS: 176.094;

MT : 224.675;

PA: 1.174.165;

PB: 592.746;

PE : 1.488.470;

PI: 528.472;

PR: 512.855;

RJ: 1.632.513;

RN: 442.428;

RO: 113.180;

RR: 57.046;

RS: 537.609;

SC: 190.622;

SE: 370.868;

SP: 2.254.736;

TO: 133.275;

BRASIL: 18.522.115.

“O Bolsa Família, relançado em março e implementado totalmente no último mês, é o grande responsável por elevar a renda da população mais vulnerável acima da linha da pobreza”, disse, por meio de nota, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.



O programa em 2023

O Governo Federal remodelou o sistema de pagamentos do Bolsa Família. Em regra geral, os pagamentos do benefício se tornaram maiores nos últimos meses. Vale lembrar, por exemplo, que o Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome optou por manter a regra de pagamentos mínimos de R$ 600 por família.

De todo modo, este patamar pode ser elevado em determinadas situações. Famílias mais numerosas, por exemplo, contam com um pagamentos maiores. Uma casa com 10 integrantes poderia receber R$ 1.420 por mês. Trata-se, portanto, de um saldo maior do que o registrado no salário mínimo, que atualmente faz liberações de R$ 1.320.

Para além dos repasses regulares, o Governo Federal também está repassando uma série de adicionais para os usuários do programa social. Todos eles começaram a ser pagos no primeiro semestre, mas já estão confirmados ao menos até o final deste ano de 2023.

Veja alguns dos bônus que estão sendo repassados:

Adicional de R$ 150 por filhos com até seis anos de idade;

Adicional de R$ 50 por crianças com idade entre sete e 12 anos;

Adicional de R$ 50 por jovens e adolescentes com idade entre 13 e 18 anos incompletos;

Adicional de R$ 50 para famílias com mulheres gestantes;

Adicional de R$50 para famílias com mulheres lactantes.

Como receber o Bolsa Família em julho

A próxima liberação do Bolsa Família deve ser iniciada no dia 18 deste mês. Para ter direito ao benefício, é necessário ter uma conta ativa e atualizada no sistema do Cadúnico. Além disso, também é importante que o cidadão tenha uma renda per capita de até R$ 218, ou seja, o cidadão precisa comprovar que está em situação de pobreza.

Em junho, pouco mais de 21 milhões de pessoas receberam o dinheiro do Bolsa Família em suas contas. Para julho, o Ministério do Desenvolvimento ainda não divulgou nenhum dado oficial. Para saber o dia do seu recebimento, basta se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS) e conferir o calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 18 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 3: 20 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 4: 21 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de julho (segunda-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de julho (terça-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de julho (quarta-feira);

Usuários com NIS final 8: 27 de julho (quinta-feira);

Usuários com NIS final 9: 28 de julho (sexta-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de julho (segunda-feira).