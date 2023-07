Governo emite comunicado importante sobre o INSS; Confira agora

De acordo com informações disponibilizadas pelo governo federal, a Previdência Social do Brasil está em processo de negociação com oito países adicionais visando estabelecer acordos internacionais que beneficiem os brasileiros que vivem e trabalham fora do país. O objetivo desses acordos é garantir que o tempo de serviço realizado no exterior possa ser computado para efeitos de aposentadoria concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A lista dos países em negociação inclui Angola, Austrália, China, Emirados Árabes Unidos, Irlanda, Jamaica, Líbano e Polônia. Segundo cálculos realizados pelo Itamaraty, atualmente há um recorde de 4,5 milhões de brasileiros vivendo fora do país.

Benefício para brasileiros que moram no exterior

Milhões de brasileiros encontram-se atualmente vivendo em diferentes países ao redor do mundo, construindo suas vidas fora do Brasil. No entanto, muitos deles ainda têm o desejo de garantir uma aposentadoria adequada, contando também o tempo de serviço realizado no exterior.

Para atender a essa demanda, a Previdência Social do Brasil tem se empenhado em estabelecer acordos internacionais com diversos países, a fim de assegurar que o tempo de trabalho fora do Brasil seja considerado no cálculo das aposentadorias concedidas pelo INSS. Esses acordos têm o objetivo de permitir que os brasileiros que vivem no exterior possam usufruir dos benefícios previdenciários de forma justa e de acordo com as regras estabelecidas.

Como já dito anteriormente, a negociação desses acordos envolve uma série de países, incluindo Angola, Austrália, China, Emirados Árabes Unidos, Irlanda, Jamaica, Líbano e Polônia, conforme lista divulgada pelo Itamaraty. Esses acordos são resultados de um esforço contínuo para ampliar a proteção social aos brasileiros que optaram por residir em outros países.

Para auxiliar nesse processo, o INSS disponibiliza sete agências específicas encarregadas de lidar com os trâmites relacionados aos acordos internacionais. Além disso, os brasileiros que vivem no exterior podem obter informações e orientações através do telefone 135 ou do aplicativo Meu INSS, que oferecem suporte e esclarecimentos sobre os procedimentos necessários para garantir seus direitos previdenciários.

Com esses esforços em negociação e coordenação internacional, o INSS busca garantir que os brasileiros que optaram por viver em outros países não sejam prejudicados na busca por uma aposentadoria digna. A contagem do tempo de serviço realizado no exterior representa um avanço significativo para a inclusão desses trabalhadores no sistema previdenciário brasileiro, proporcionando-lhes segurança e tranquilidade para desfrutar de seus direitos previdenciários mesmo estando distantes de sua terra natal.



Sobre a aposentadoria do INSS

A aposentadoria é um dos momentos mais esperados na vida de qualquer trabalhador, representando o fim de uma jornada de trabalho e o início de uma nova fase. No Brasil, a aposentadoria é assegurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), um órgão fundamental para a proteção social e o bem-estar dos cidadãos.

A principal importância da aposentadoria do INSS reside na garantia de uma renda estável e segura após o término da vida profissional. Ao longo dos anos de trabalho, os indivíduos contribuem para o INSS, o que lhes confere o direito de receber uma pensão ou benefício quando atingirem as condições necessárias para a aposentadoria.

Em suma, a importância da aposentadoria do INSS na vida dos trabalhadores brasileiros é indiscutível. Ela proporciona segurança financeira, reduz a desigualdade social, promove inclusão e contribui para o bem-estar geral da população. É essencial que os trabalhadores conheçam seus direitos previdenciários, planejem sua aposentadoria e façam contribuições regulares para garantir uma vida digna e confortável na fase da aposentadoria.