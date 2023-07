Governo Federal declara situação de emergência em Penedo

Em uma ação de grande relevância, o Governo Federal oficializou, no último domingo (9), o reconhecimento da situação de emergência em Penedo, juntamente com mais seis municípios alagoanos que também têm enfrentado dias de chuvas intensas. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, anunciou a decisão por meio de suas redes sociais, após a promulgação da Portaria Federal nº 2320/2023.

Wolnei Wolff Barreiros, o Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, assinou o decreto, que abrange, além de Penedo, os municípios de Cajueiro, Capela, Marechal Deodoro, São Miguel dos Campos, Satuba e Viçosa.

“Estamos vivenciando um momento de significativas dificuldades aqui em Penedo e em vários outros municípios de Alagoas, devido às fortes chuvas que têm atingido nosso estado. Em tempos assim, cada passo no sentido de auxiliar a nossa população é de extrema relevância. O reconhecimento, por parte do Governo Federal, da situação de emergência em que nos encontramos é uma dessas ações de vital importância.” disse Ronaldo Lopes.

Esta decisão federal surge após iniciativas semelhantes já adotadas por lideranças locais. Ronaldo Lopes, o prefeito de Penedo, juntamente com Paulo Dantas, já haviam declarado estado de emergência na cidade anteriormente. Vale lembrar que Paulo Dantas havia realizado tal procedimento para outros 22 municípios do estado de Alagoas.

Com esse reconhecimento por parte do Governo Federal, os municípios em questão agora têm a possibilidade de receber recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Este suporte financeiro é destinado à realização de obras de reconstrução e reparos nos estragos causados pela sequência de fortes chuvas que atingiram estas áreas.

“Reforço que a nossa luta continua. Juntos, enfrentaremos os desafios que se apresentam, trabalhando arduamente para minimizar os impactos destas chuvas intensas na vida dos nossos cidadãos. Com a ajuda de todos, estaremos no caminho da recuperação e reconstrução.” finalizou o prefeito de Penedo.

Este é um passo crucial no processo de recuperação dessas regiões, permitindo que as autoridades locais possam planejar e executar ações efetivas para mitigar os impactos dos danos causados, e assim garantir a segurança e o bem-estar de seus cidadãos. A continuidade do apoio governamental, em todas as suas esferas, será fundamental para que esses municípios possam se recuperar deste difícil período.

SECOM/PMP