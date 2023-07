Governo lança cartão de crédito especial para microempreendedores (Confira!)

O Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) está oferecendo aos microempreendedores individuais (MEI) de todo o país, condições especiais para que eles possam ter acesso ao cartão de crédito e a empréstimos. São várias as oportunidades para quem possui um pequeno negócio ou trabalho autônomo.

Todavia, esse serviço oferecido pelo BNDES é chamado de microcrédito, ou seja, é um empréstimo que a instituição financeira oferece para quem é MEI ou é dono de uma pequena empresa. Os valores oferecidos podem chegar a até R$20 mil. Aliás, é possível aplicar o dinheiro em capital de giro e investimentos, por exemplo.

Entre os investimentos do MEI ou do pequeno empresário, podemos destacar obras, aquisição de maquinário, equipamentos novos ou usados, e a compra de insumos e materiais. Ademais, ao ceder o crédito, o BNDES cobra algumas taxas de juros, negociadas diretamente entre o banco e seu cliente.

Vale ressaltar que essa taxa de juros cobrada sobre os empréstimos não pode exceder os 4% mensais. Além disso, é preciso arcar com uma taxa administrativa de 3% que é cobrada pela instituição financeira, no momento de assinatura do contrato de empréstimo, entre o BNDES e o microempreendedor individual.

Empréstimo para MEI e empresários

Analogamente, deve-se observar que o empréstimo oferecido pelo BNDES está disponibilizado para quem possui uma receita bruta igual ou menor do que R$360 mil anuais, e pode ser solicitado pelo Canal MPME. Dessa maneira, é conveniente ficar atento aos critérios da contratação do crédito pela instituição.

Cartão de crédito do BNDES

A princípio, o cartão de crédito oferecido pelo BNDES possui um limite de até R$2 milhões e os microempreendedores (MEI) e demais empresários têm até 48 meses para quitar todos os débitos de compras realizadas em parcelas mensais e fixas. É possível utilizar o crédito pré-aprovado para a compra de bens e serviços credenciados.

Podemos destacar a aquisição de máquinas e equipamentos, insumos para a produção, materiais de construção, mobiliários, equipamentos eletrônicos, veículos, etc. É preciso ter em mente que a taxa de juros do cartão de crédito para o MEI recebe uma atualização. Em junho de 2023 ela estava em 1,5% ao mês.

O cartão de crédito do BNDES está disponível para quem é MEI, quem possui micro, pequenas e médias empresas (MPME), clubes, sindicatos e associações. Em suma, a empresa, para ter o benefício, deve ser de controle nacional, com um faturamento anual de até R$300 milhões e estar em dia com os seus tributos federais.

Ademais, para quem é MEI, é preciso salientar que ele deve ter um faturamento anual de até R$360 mil. Portanto, cada caso deverá ser analisado pelo BNDES para que possa oferecer ou seu cartão de crédito ou ainda seu empréstimo. O pequeno empresário e o microempreendedor individual recebem os benefícios do programa.

Como pedir o cartão de crédito do BNDES



Quem deseja solicitar o cartão de crédito da instituição financeira, deve primeiramente acessar o Portal de Operações do Cartão BNDES na internet. Em seguida, é preciso escolher a opção “Solicite seu cartão BNDES”. Desse modo, depois, é preciso preencher as informações e selecionar a opção “Enviar”.

Depois de todo esse processo, o MEI ou pequeno empresário, deve ir até uma instituição financeira emissora do Cartão BNDES, onde possui uma conta jurídica. Neste caso é necessário levar consigo todos os documentos. Quem ainda não é correntista de um banco, pode pedir o cartão BNDES por esse site.

Cartão BNDES MEI

Quem deseja iniciar um empreendimento, ou mesmo se tornar um microempreendedor individual (MEI), pode contar com o Cartão BNDES MEI. Com ele é possível recorrer a várias opções de crédito. São linhas de crédito e microcrédito com amplas vantagens, para desenvolver o pequeno negócio.

O cartão BNDES MEI serve para financiar os investimentos do microempreendedor individual, de empresas brasileiras de diversas categorias. Neste caso, respeita-se o faturamento anual de cada uma delas. Em síntese, apenas instituições financeiras credenciadas podem emitir esse tipo de cartão.

Em conclusão, o BNDES é quem detém e oferta os recursos ao MEI. Já os bancos parceiros, têm como responsabilidade, analisar a solicitação do microempreendedor individual, e aprovar ou não o pedido. Vale ressaltar neste caso, que cada um possui seus critérios de contratação e podem negar a emissão do cartão.