Governo libera MILHÕES de reais para quem colocou CPF na nota em JULHO

Existem programas estaduais do governo que concedem recompensas e vantagens aos consumidores que requisitam a inclusão do CPF na nota fiscal. Um desses programas realizou recentemente um sorteio e aguarda o resgate dos prêmios pelos beneficiados.

O sorteio mensal de número 127 do programa “Nota Fiscal Gaúcha” ocorreu em abril e ainda possui uma soma considerável de dinheiro em prêmios não reclamados pelos vencedores. Conforme informações do governo do Rio Grande do Sul, até 18 de julho, um total de 86 pessoas ainda tinha direito a resgatar R$ 55 mil.

É essencial acessar a plataforma do programa para verificar se você é um dos contemplados e não perder a oportunidade de garantir o prêmio. O prazo para resgatar os valores encerra em 31 de julho, 90 dias após a homologação do sorteio.

Premiações do Programa Nota Fiscal Gaúcha

No final de junho, o governo gaúcho realizou mais um sorteio de prêmios, liberando um montante de R$ 700 mil. Estes foi distribuído entre premiações que variam de R$ 500 a R$ 500 mil para aqueles que solicitaram a inclusão do CPF na nota durante o mês de maio.

Os sorteios ocorrem mensalmente, permitindo que o consumidor acumule bilhetes para concorrer. Basta solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal ao efetuar compras em qualquer estabelecimento do estado.

O programa “Nota Fiscal Gaúcha” tem como objetivo incentivar a cidadania fiscal, encorajando os clientes a exigirem a inclusão do CPF em suas compras. Dessa forma, contribui-se para combater a sonegação de impostos e promover a transparência nas transações.

Como verificar se foi contemplado?

Para verificar se você foi um dos premiados no último sorteio ou para resgatar os valores recebidos, siga as orientações abaixo:

Acesse o site oficial ou o aplicativo da “Nota Fiscal Gaúcha” (disponível para Android e iOS );

ou o aplicativo da “Nota Fiscal Gaúcha” (disponível para e ); Realize o login utilizando o CPF e a senha;

No menu principal, clique em “Meus Prêmios”;

Selecione o prêmio que deseja resgatar e siga as instruções apresentadas na tela;

Preencha os dados necessários e confirme o resgate.

Os valores serão disponibilizados em até 90 dias, contados a partir da data da solicitação do resgate, exceto em casos de pagamento incorreto.

Programa CPF na nota em outros estados brasileiros

O programa CPF na Nota é um programa de incentivo fiscal que devolve parte do valor gasto em compras para o consumidor. Ele foi criado em 2008 pelo Governo Federal e, atualmente, está disponível em 26 estados e no Distrito Federal.



Para participar, o consumidor deve informar seu CPF no momento da compra. O valor a ser devolvido é calculado com base no valor da nota fiscal e na alíquota do imposto ICMS. O montante devolvido pode ser sacado em dinheiro, revertido em créditos para compras em estabelecimentos comerciais ou doado para entidades beneficentes.

Benefícios do programa

O CPF na Nota traz diversos benefícios para os consumidores, como:

Redução do valor gasto em compras;

Incentivo ao consumo consciente;

Maior transparência nas operações comerciais;

Combate à sonegação fiscal;

Apoio a entidades beneficentes.

Essa é realmente uma iniciativa importante para o desenvolvimento econômico do país. O programa incentiva o consumo, gera emprego e renda, e contribui para o combate à sonegação fiscal.

Além dos benefícios listados acima, o CPF na Nota também traz benefícios para o meio ambiente. Ao pedir a nota fiscal, o consumidor está exigindo que as empresas emitam notas fiscais eletrônicas (NF-e). As NF-e são mais eficientes e menos poluentes do que as notas fiscais impressas.

Quais estados participam do CPF na nota

A seguir, segue uma lista dos estados que possuem o programa ativo:

Acre;

Alagoas;

Amapá;

Amazonas;

Bahia;

Ceará;

Distrito Federal;

Espírito Santo;

Goiás;

Maranhão;

Mato Grosso;

Mato Grosso do Sul;

Minas Gerais;

Pará;

Paraíba;

Paraná;

Pernambuco;

Piauí;

Rio de Janeiro;

Rio Grande do Norte;

Rio Grande do Sul;

Rondônia;

Roraima;

Santa Catarina;

São Paulo;

Sergipe;

Tocantins.

Se você mora em um desses estados, não se esqueça de participar e aproveitar todos os benefícios que ele oferece.