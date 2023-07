Governo quer lançar projeto de redução dos preços de hospedagens

O Governo Federal trabalha na construção de um novo projeto de barateamento das hospedagens em hotéis pelo país. A informação foi confirmada pelo novo Ministro do Turismo, Celso Sabino (União Brasil) em entrevistas para veículos de imprensa. De acordo com o chefe da pasta, o novo projeto deverá se chamar Viaje Mais.

“O nosso objetivo é lançar uma política junto a esse programa do ministro Márcio França, de Portos e Aeroportos, para que nós possamos, junto ao o programa ‘Voa Brasil‘, lançar o ‘Viaje Mais‘, que pode significar a aquisição de hospedagens de hotéis e pousadas a um custo reduzido”, disse Sabino em entrevista à CNN Brasil na manhã desta quarta-feira (19).

Passagens mais baratas

O novo Ministro do Turismo também deu mais detalhes sobre a ideia em entrevista ao jornal Folha de São Paulo ainda na terça-feira (18). Ele disse que já conversou com o Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB) para discutir o tema. De acordo com ele, a ideia é que a mesma pessoa que consiga a passagem a R$ 200 também consiga uma redução no preço da hospedagem.

“E eu já fiz contato com representantes da ABIH (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis), que é a maior associação dos hotéis do Brasil, no sentido de nós lançarmos um programa também junto com esse das passagens, para que essas mesmas pessoas que tenham a possibilidade de se beneficiar dessas passagens possam também ter desconto nos hotéis. A ideia é aproveitar o mesmo cadastro dos beneficiados pelo Voa Brasil”, acrescentou Sabino.

O novo Ministro do Turismo ainda não tomou posse oficialmente em seu novo cargo. A tendência natural é que o evento que vai marcar a entrada no cargo ocorra apenas em agosto, quando o Congresso Nacional retornar do recesso parlamentar. De todo modo, o nome de Sabino já foi publicado oficialmente no Diário Oficial da União (DOU) como novo Ministro.

A passagem de avião

O programa Voa, Brasil está maduro e deve ser oficialmente lançado em agosto deste ano. Ao menos é o que disse o Ministro Márcio França em uma entrevista recente. De acordo com ele, a ideia é iniciar o processo de liberação das passagens de R$ 200 apenas para os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O Governo Federal deverá lançar um aplicativo oficial. Nele, o cidadão vai conseguir inserir o seu CPF para verificar se está dentro do grupo de cidadãos habilitados a usar a passagem. A ideia é atender apenas as pessoas que não viajaram de avião no decorrer dos últimos 12 meses.

O indivíduo poderá comprar até quatro passagens de R$ 200 por ano. Vale lembrar que este é o valor que vai ser cobrado por trecho. São, portanto, R$ 200 para a ida e mais R$ 200 para a volta. Na prática, os quatro bilhetes garantem apenas uma viagem de ida e volta com acompanhante por ano.

A troca no Ministério do Turismo



Você também pode gostar:

Depois de uma longa novela envolvendo o presidente Lula e o centrão, o Governo Federal decidiu confirmar a troca no comando do Ministério do Turismo ainda na última semana. O cargo estava sendo ocupado pela deputada federal Daniela do Waguinho, que agora volta para a Câmara dos Deputados na condição de vice-líder do Governo Federal.

O novo ministro vai ter a missão de retomar os números do turismo interno e externo, e deverá participar de uma série de novas reuniões com o Ministro Márcio França, que comanda o Ministério de Portos e Aeroportos.

“Nós não podemos deixar de dar atenção ao potencial gigante que o Brasil tem para exploração na indústria do turismo. Nós temos mais do que um pré-sal reservado em termos de geração de riqueza e renda para o nosso país”, ressaltou o ministro do Turismo.