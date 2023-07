Governo surpreende e decide voltar com pagamento para quem tem carteira assinada em JULHO

O pagamento do PIS/PASEP é, sem dúvidas, muito aguardado por muitos brasileiros que trabalham com carteira assinada. Afinal, trata-se de um valor que pode contribuir para as finanças da família e para o pagamento de contas específicas.

Porém, nos últimos tempos muitas pessoas têm se perguntado se realmente vão receber o PIS/PASEP, se os pagamentos retornarão, quem tem direito e, ainda, qual o ano-base para pagamento. Pensando nisso, preparamos este guia completo com tudo o que você precisa saber sobre o assunto.

Acompanhe e tire as suas dúvidas!

Pagamento do PIS/PASEP em julho retorna e encerra o cronograma do ano

Neste mês de julho, ocorrerá mais um pagamento do PIS/PASEP, sendo o último pagamento do ano. Esse pagamento tem como ano-base 2021, e não 2022. Essa alteração no ano-base aconteceu devido à pandemia do Covid-19, que acabou impactando a economia de todos os países do mundo, inclusive do Brasil. Desde aquele ano, os pagamentos do PIS/PASEP sofreram alterações com relação ao ano-base, o que fez com que muitos trabalhadores ficassem sem o abono salarial em algum momento.

No entanto, se você trabalhou no ano de 2021 e atende aos requisitos do PIS/PASEP, saiba que é possível que você tenha direito a receber o pagamento em julho. Lembrando que o pagamento segue um cronograma com base no mês de nascimento do cidadão ou no número de inscrição. No caso dos pagamentos de julho, as pessoas com números de inscrição terminando em 8 ou 9 receberão este mês. Já com relação à data de nascimento, trabalhadores da iniciativa privada e que nasceram entre novembro e dezembro recebem o pagamento do abono em julho.

Qual valor será pago em julho?

O pagamento do PIS/PASEP, que ocorre anualmente, leva em consideração a quantidade de meses trabalhados pelo cidadão. Dito de outro modo, não é pago um valor fixo, mas, sim, um pagamento de acordo com o tempo de trabalho no ano-base (no caso, 2021). Isso significa que se você trabalhou os 12 meses, receberá um salário mínimo de R$ 1.320. Em contrapartida, se trabalhou menos meses, receberá o valor proporcional à quantidade.

Para saber o valor do seu PIS/PASEP pago em julho, faça o seguinte cálculo:



Primeiro, calcule quantos meses você trabalhou de carteira assinada no ano de 2021; Em seguida, divida 1320, que é o valor do salário mínimo vigente, por 12; Multiplique esse resultado pela quantidade de meses que você trabalhou em 2021; O resultado será o valor que você receberá do PIS/PASEP, caso esteja dentro de todos os requisitos.

Quais são os requisitos para receber o PIS/PASEP?

Além de ser nascido em novembro e dezembro, ou ter o final do seu número de inscrição como servidor público terminando em 8 ou 9, é preciso estar dentro de outros requisitos específicos para receber o seu abono salarial em julho. Veja quais são:

Ter o seu registro no PIS ou PASEP há, ao menos, 5 anos;

Receber até dois salários mínimos por mês;

Ter trabalhado ao menos 30 dias no ano de 2021;

Ter seus dados atualizados no RAIS – Relação Anual de Informações Anuais.

Estando dentro desses requisitos, você terá direito a receber o seu PIS ou PASEP em julho.