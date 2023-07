GPA tem 94 vagas de emprego abertas pelo país

O Grupo Pão de Açúcar (GPA), uma das maiores empresas de varejo alimentar do Brasil, acaba de anunciar a abertura de diversas vagas de emprego em diferentes regiões do país. Com o objetivo de fortalecer sua equipe e oferecer oportunidades para profissionais talentosos, o grupo busca candidatos que estejam alinhados com seus valores e que desejem fazer parte de uma empresa sólida e inovadora.

GPA abre vagas de emprego pelo país

Ao ingressar no GPA, os colaboradores têm acesso a uma série de benefícios que valorizam o seu bem-estar e desenvolvimento profissional. A empresa oferece um ambiente de trabalho colaborativo e inclusivo, onde o respeito e a diversidade são valorizados.

Além disso, são oferecidos planos de carreira estruturados, treinamentos e capacitações constantes, auxílio alimentação, assistência médica e odontológica, seguro de vida, descontos em produtos e serviços das marcas do grupo, entre outros. Confira abaixo algumas das vagas de emprego disponíveis:

Gerente de Loja – Rio de Janeiro;







Operador de Caixa – São Paulo;







Analista de Recursos Humanos – Belo Horizonte;







Repositor de Mercadorias – Porto Alegre;







Assistente Administrativo – Brasília;







Atendente de Farmácia – Salvador;







Analista de Marketing Digital – Curitiba;







Técnico em Manutenção – Fortaleza;







Coordenador de Logística – Recife;







Auxiliar de Limpeza – Goiânia;







Estoquista – Manaus;







Vendedor – Campinas;







Promotor de Vendas – Belém;







Supervisor de Qualidade – Florianópolis.

Essas são apenas algumas das oportunidades disponíveis no momento. Para conferir todas as vagas e obter mais informações sobre requisitos e remuneração, acesse as orientações a seguir.

Veja também: JBS tem 88 vagas de emprego abertas pelo país



Você também pode gostar:

Como se candidatar

As vagas de emprego oferecidas pelo GPA estão disponíveis no portal 123empregos, uma plataforma de recrutamento e seleção parceira da empresa. Para se candidatar, basta acessar a página e buscar pelas oportunidades disponíveis. Após encontrar a vaga de interesse, o candidato deverá preencher um formulário com suas informações pessoais, anexar o currículo e aguardar o contato da equipe responsável pelo processo seletivo.

Sobre o GPA

O Grupo Pão de Açúcar é uma empresa com mais de 70 anos de história no mercado brasileiro. Com diversas marcas reconhecidas, como Pão de Açúcar, Extra, Assaí, Casas Bahia e Pontofrio, o GPA atua em diferentes segmentos, desde supermercados até eletroeletrônicos e comércio eletrônico. A empresa possui um compromisso com a qualidade, a inovação e a sustentabilidade, buscando sempre atender às necessidades dos clientes e contribuir para o desenvolvimento social e econômico das comunidades onde está presente.

O grupo está constantemente em busca de profissionais engajados e talentosos para compor sua equipe, oferecendo um ambiente de trabalho estimulante e oportunidades de crescimento.

Quer saber tudo sobre os empregos divulgados ao longo da semana? Atualize-se com o Notícias Concursos e receba em primeira mão as principais oportunidades do dia disponíveis em grandes empresas do país.