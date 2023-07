Gracie Hunt se veste de Barbie e seus fãs se apaixonam

Gracie Hunt, a filha do Kansas City Chiefs proprietária, envolveu-se na euforia do Barbie filme e modelou várias roupas na cor rosa característica da boneca.

Hunt postou várias imagens em sua conta do Instagram que aludem ao filme estrelado Margo Robbie.

Hunt vestido como Barbie, também posou com sutiã, roupa esportiva e vestido rosa. Seus seguidores fizeram vários comentários e elogiaram a beleza de Gracie.

No dia da estreia do filme, Hunt vestida de Barbie

Gracie Hunt encantou os fãs com seu post de mídia social semelhante à Barbie, em homenagem ao novo filme de grande sucesso.

Hunt, que é filha do dono do Kansas City Chiefs Clark Hunt e vencedora do Miss Kansas USA em 2021, postou uma foto com o tema Barbie em suas redes sociais.

Para seu crédito, Hunt prometeu seu apoio à protagonista da Barbie, Margot Robbie, respondendo: “Margot é a Barbie perfeita – estou tão animada!!!”