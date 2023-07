GRANDE AVISO GERAL para os brasileiros que desejam RENEGOCIAR DÍVIDAS no Desenrola

O governo federal está prestes a lançar o programa “Desenrola“, com o objetivo de auxiliar os cidadãos na renegociação de suas dívidas. O programa será implementado a partir da próxima segunda-feira, dia 17.

No intuito de esclarecer as principais dúvidas sobre o programa, reunimos informações atualizadas e relevantes que abrangem desde o funcionamento do “Desenrola” até os benefícios oferecidos aos participantes.

Além disso, na ultima atualização, que ocorreu nessa sexta-feira, 14, foram abordados os critérios de elegibilidade, os requisitos necessários para aderir ao programa, os tipos de dívidas que podem ser renegociadas, as formas de pagamento disponíveis e os passos a serem seguidos para aproveitar seus benefícios.

Assim, nosso objetivo é proporcionar clareza e transparência aos participantes, garantindo que você tenha conhecimento completo sobre o processo de renegociação e as oportunidades disponíveis.

Vem com a gente e nos acompanhe nessa leitura.

Como funciona o Desenrola Brasil?

O programa “Desenrola Brasil” foi idealizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante sua campanha eleitoral. Seu principal objetivo é facilitar a renegociação de dívidas para pessoas físicas.



Você também pode gostar:

A proposta busca remover indivíduos da lista de inadimplentes, proporcionando a retomada do poder de consumo da população.

De acordo com as informações fornecidas pelo Ministério da Fazenda, estima-se que aproximadamente 70 milhões de indivíduos sejam elegíveis para receber os benefícios do programa em questão.

Vale ressaltar que, o objetivo principal do governo é direcionar essa iniciativa para devedores com renda bruta de até dois salários mínimos, assim como aqueles que estão registrados no Cadastro Único (CadÚnico). Essas pessoas serão enquadradas na Faixa 1 do programa.

Mas, para além desses critérios, também foi estabelecido a Faixa 2, que contemplará outros perfis de inadimplentes. Não se preocupe! Vamos falar detalhadamente sobre essas faixas estabelecidas logo abaixo.

Enfim, como mencionamos, o Ministério da Fazenda anunciou a antecipação do programa Desenrola, que será lançado na próxima segunda-feira (17). Inicialmente, o programa focará na renegociação das dívidas da faixa 2, abrangendo pessoas com renda mensal de até R$ 20 mil.

Além disso, no mesmo dia, os principais bancos do país iniciarão um processo de “limpeza de nome” para até 1,5 milhão de correntistas que possuem dívidas inferiores a R$ 100.

Essa medida foi estabelecida como requisito pelo governo para a participação dos grandes bancos no programa Desenrola.

Critérios e informações sobre as faixas do programa Desenrola

Antes de tudo, é importante mencionar que as negociações para a Faixa 1, deverá ter início em setembro. Dito isso, esse grupo de beneficiários, como já mencionamos, é formado por pessoas de baixa renda, isto é, até R$ 2.640 (dois salários mínimos) ou está inscrito no CadÚnico.

Para estes, será possível realizar a renegociação de dívidas, tanto financeiras quanto não financeiras, no valor de até R$ 5 mil, contratas no período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022.

Já a Faixa 2 tem como objetivo a solução das dívidas financeiras negativadas de pessoas físicas até 31 de dezembro de 2022, cuja renda não ultrapasse R$ 20 mil.

Faixa 1

Essa faixa do Desenrola Brasil oferecerá uma garantia de renegociação de dívidas de até R$ 5 mil por parte do governo federal, com as seguintes características:

Serão aceitas dívidas cadastradas até 31 de dezembro de 2022;

O pagamento poderá ser realizado à vista ou através de um financiamento bancário em até 60 parcelas. O devedor deverá selecionar um banco participante do programa para efetuar a renegociação;

Para aqueles que optarem pelo parcelamento, não será exigido o pagamento de entrada;

O vencimento da primeira parcela ocorrerá após 30 dias;

Será aplicada uma taxa de juros de 1,99% ao mês no financiamento;

As parcelas podem ser pagas por débito em conta, PIX ou boleto bancário;

Em caso de inadimplência, o banco poderá efetuar a cobrança e o nome da pessoa poderá ser negativado novamente;

Além disso, os beneficiários do programa terão a oportunidade de participar de um curso de Educação Financeira.

Por fim, vale ainda mencionar que a renegociação dessas dívidas conta com garantias do Fundo Garantidor de Operações (FGO), que possui um total de R$ 8 bilhões reservados para proteger os bancos em caso de descumprimento das obrigações.

Faixa 2

Por outro lado, a Faixa 2 destina-se a atender pessoas que possuem dívidas junto a instituições bancárias. O programa começará atendendo a essa faixa do Desenrola.

Dessa forma, os devedores terão a oportunidade de renegociar seus débitos diretamente com as respectivas instituições financeiras.

É importante ressaltar ainda que esta faixa não contará com a garantia do governo, no entanto, os bancos participantes receberão um incentivo para aumentar a oferta de crédito.

Além disso, uma informação adicional relevante é que tanto na Faixa I quanto na Faixa II do programa, os beneficiários estarão isentos do pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), de acordo com o Ministério da Fazenda.

Com isso, têm-se como objetivo aliviar a carga financeira dos devedores e facilitar o processo de renegociação de suas dívidas.

Você pode se interessar em ler também:

Haverá disponibilização imediata de crédito pelo programa Desenrola?

Por fim, é importante ainda esclarecer essa dúvida comum. Assim, a resposta é não, de acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), para ter acesso a crédito após renegociar operações negativadas pelo Desenrola, é necessário que o cidadão atualize seus dados junto ao banco no qual deseja obter crédito.

Além disso, é importante ressaltar que cada instituição financeira possui seus próprios critérios e políticas para conceder crédito.

Portanto, a atualização dos dados é apenas um dos passos para se qualificar para a obtenção de crédito, e outros requisitos podem ser aplicados.

“O banco efetuará uma análise da documentação e decidirá se concederá ou não o crédito. Porém, não ter dívidas negativadas pode aumentar as chances de obtenção de crédito.” Afirmou a Febraban.