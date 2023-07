grande banco já liquidou R$ 448 milhões em dívidas

Desde que foi lançado há pouco menos de duas semanas, o Desenrola já ajudou a negociar as dívidas de milhões de brasileiros. Ao menos é o que apontam os números oficiais. Somente na Caixa Econômica Federal, mais de R$ 448,5 milhões em dívidas já foram negociadas.

A informação foi confirmada pela presidente do banco, Rita Serrano. Segundo ela, o número em questão foi alcançado oficialmente ainda na noite da quarta-feira (26). Na atualização mais recente, a Caixa confirma que cerca de 22 mil pessoas físicas negociaram os seus valores.

Ao mesmo passo, 36 mil contratos foram negociados neste mesmo meio tempo. O número de negociações é maior do que o de cidadãos contemplados, porque uma mesma pessoa pode ter mais de uma dívida dentro do sistema do banco. Boa parte dos beneficiados tiveram um desconto de 90% da dívida.

“Até o momento, mais de 25 mil clientes já procuraram a Caixa para renegociar as suas dívidas. A grande maioria negociou à vista, portanto, obtendo o desconto de 90% das dívidas”, disse Serrano. Ela também frisou que a maioria das pessoas que procuraram o banco para negociar foram mulheres.

“Isso significa que essas famílias podem voltar a obter crédito. Melhorar o consumo melhora a economia e melhora o bem estar”, destacou Serrano. Ela também classificou o programa como “um sucesso”.

Dívidas de até R$ 100

Vale lembrar que uma das condições para um banco entrar no Desenrola é retirar da situação de inadimplência as pessoas que possuem dívidas de até R$ 100. Como a Caixa Econômica Federal aceitou fazer parte do programa, a instituição teve que aderir ao sistema.

Segundo informações do banco, pouco mais de 225 mil clientes da Caixa estavam em situação de inadimplência por causa de dívidas de até R$ 100. Com a entrada no banco no Desenrola, estas dívidas não deixam de existir, mas as pessoas saem do processo de inadimplência.

Com este movimento de limpeza de nome das pessoas que tinham dívidas de até R$ 100 e com o processo de negociação das pessoas que têm débitos acima deste patamar, estima-se que cerca de 250 mil brasileiros passaram a ficar com o nome limpo por causa do Desenrola apenas na Caixa Econômica Federal.

“A ação que fizemos na sexta-feira (Caixa promoveu uma espécie de mutirão do Desenrola) provocou um boom. O Desenrola é um sucesso. A cada dia, o volume de renegociação é maior”, afirmou a presidente do banco.



Você também pode gostar:

O Desenrola

O Desenrola foi uma das principais promessas de campanha do presidente Lula nas eleições do ano passado. A ideia geral do programa é ajudar os brasileiros no processo de negociação de dívidas. O programa foi oficialmente lançado há pouco menos de duas semanas.

Oficialmente, o projeto atende duas faixas de pessoas:

Faixa 1: pessoas que possuem renda per capita de até dois salários mínimos, e que tenham contraído dívidas de até R$ 5 mil até o dia 31 de dezembro de 2022;

Faixa 2: pessoas que possuem renda per capita de até R$ 20 mil, que tenham sido contraídas exclusivamente em bancos até o dia 31 de dezembro de 2022.

Neste primeiro momento, no entanto, o Desenrola do Governo Federal está atendendo apenas as pessoas da chamada Faixa 2, ou seja, apenas as dívidas em bancos estão sendo negociadas. A Faixa 2, que inclui o público em situação de vulnerabilidade social, só começa a ser atendida em setembro.

Para evitar golpes, o cidadão interessado em negociar a sua dívida precisa entrar em contato diretamente com o banco. No caso específico da Caixa Econômica Federal a solicitação de negociação pode ser feita através da página temática do programa no site da Caixa; no WhatsApp, pelo número 0800 104 0104; na Central de Relacionamento nos números 4004 0104 (capitais e regiões metropolitanas) e pelo 0800 104 0104 (demais regiões).