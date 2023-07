Grande briga entre mulheres praticamente nuas em hotel de luxo nu

Hotel de luxo ‘Wynn Las Vegas’ testemunhou uma das brigas mais surreais já capturadas na câmera. No hotel, que como muitos na ‘Cidade do Pecado’ tem um casino popular, uma grande briga irrompeu entre mulheres seminuas.

A troca física começou com duas mulheres abusando verbalmente e, eventualmente, uma da outra, que logo depois recorreram à violência depois que o desentendimento não pôde ser resolvido com palavras.

Um homem, que estava por perto, interveio para tentar impedir a briga física. Depois de inicialmente ter algum sucesso, o caos desceu com amigos das partes em conflito intervindo para defender seus amigos.

as tentativas do homem provou ser inútil no final, com o mulheres empurrando e puxando cabelos, e até tirando a roupa umas das outras. Em um momento do vídeo, uma jovem pode ser vista apenas de cueca depois que sua saia foi arrancada.

Eventualmente, a segurança interveiocom centenas de convidados – muitos dos quais desfrutando de uma boa noite de apostas -, assistindo.

Nenhuma prisão foi feita até o momento.