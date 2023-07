GRANDE CONCURSO da POLÍCIA anuncia edital para nível médio

Mais um grande concurso da Polícia está na praça com oportunidades para nível médio no cargo de Oficial. Dessa vez, as chances são ofertadas pela PM do Maranhão.

Os interessados poderão se inscrever para o Processo Seletivo ao Curso de Formação de Oficiais da PMMA através do site da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), no PAES 2024, no período de 10/07 até o dia 11 de agosto. A taxa de inscrição é R$ 60.

Vagas concurso da Polícia

São 45 vagas distribuídas da seguinte forma:

Cargo Ampla Negros PcD Oficial 34 9 2

Além de ensino médio, os interessados neste concurso da Polícia devem possuir idade entre 18 e 35 anos e CNH (Carteira Nacional de Habilitação), no mínimo, categoria “A” ou “B”.

Os salários no primeiro ano fica em torno de R$ 5 mil.

Provas concurso da Polícia

As provas iniciais estão marcadas para 26 de novembro. Vale lembrar que os candidatos deverão realizar outras fases, sendo estas:

Exame intelectual do PAES/2024 (UEMA), de caráter classificatório e eliminatório; Exames Médicos, Biométricos e Odontológicos, de caráter eliminatório; Teste de Aptidão Física, de caráter eliminatório; Avaliação Psicológica, de caráter eliminatório; Avaliação documental, de caráter eliminatório; Curso de Formação de Oficiais (UEMA/PMMA) e Investigação Social e Funcional, de caráter eliminatório e classificatório.



A fase objetiva deste concurso da Polícia será constituída de 60 questões objetivas de múltipla escolha, sendo aplicada no horário das 13h30 às 18h30 (5 horas de duração). Esta etapa será composta por componentes curriculares do ensino médio, sendo: linguagens, ciências humanas e suas tecnologias, matemática e ciências da natureza e suas tecnologias.

TAF

Os aprovados na primeira fase vão realizar o Teste de Aptidão Física e será composta pelos seguintes exercícios:

Teste aquático;

Flexão de cotovelos na barra fixa (masculino) ;

; Flexão de cotovelos no solo (apoio) (feminino) ;

; Meio sugado;

Abdominal remador; e

Corrida aeróbica

Os exercícios deste concurso da Polícia serão divididos do seguinte modo:

1º dia:

Teste aquático (natação – 100 m); e

Teste de Flexão de Braços.

2º dia:

Teste de barra fixa (flexão de braços na barra fixa para homens e teste de resistência na barra fixa para mulheres; e

Teste abdominal tipo Poolock.

3º dia:

Teste de corrida de velocidade (50 m); e

Teste de corrida de resistência aeróbica (2.400m).

Outros concursos PM

O concurso PMERJ (Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro) anuncia que as inscrições estão chegando ao fim e os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 12 de julho de 2023, pelo portal Ibade, banca organizadora. A taxa de inscrição é R$ 100.

Vagas concurso PMERJ

São 2 mil vagas distribuídas da seguinte forma:

Masculino: 1.800 vagas: Ampla: 1.260 vagas // Negros ou indígenas: 360 vagas // Hipossuficientes: 180 vagas

Feminino: 200 vagas: Ampla: 140 vagas // Negros ou indígenas: 40 vagas // Hipossuficientes: 20 vagas



Já as remunerações variam entre durante e após o curso de formação. Veja:

R$ 2.956,41 (durante o curso de formação)

R$ 5.233,88 (após o curso de formação)

Além das remunerações citadas, os aprovados terão direito aos seguintes benefícios:

Habilitação Profissional;

Regime Especial de Trabalho; e

Risco da Atividade Militar.

Quem pode se inscrever?

Os requisitos, segundo o edital PMERJ, são as regras que deverão ser seguidas para participação do certame e posse da vaga. Neste concurso, são:

Nível médio de formação;

Idade mínima de 18 anos e máxima de 32 anos (completos ate o primeiro dia para o ato de inscrição no concurso);

Possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), exceto somente Categoria “A”; e

Altura mínima de: 1,65 m (homens) e 1,60 m (mulheres).

Como serão as provas do concurso PMERJ?

Antes de mais nada, é importante pontuar que o certame será composto por estas fases:

Etapa 1: prova objetiva;

Etapa 2: prova discursiva;

Etapa 3: Preenchimento do FIC e verificação dos requisitos para inscrição no Concurso Público;

Etapa 4: Exame Antropométrico;

Etapa 5: Teste de Aptidão Física;

Etapa 6: Exame Psicológico;

Etapa 7: Exame de Saúde;

Etapa 8: Exame Social e Toxicológico; e

Etapa 9: Avaliação Documental.

As fases iniciais (1 e 2) serão de caráter eliminatório e classificatório, já as demais, somente classificatório. Todas as etapas acontecerão no estado do Rio de Janeiro. Sobre os prazos, veja: