GRANDE CONCURSO da POLÍCIA MILITAR anuncia edital com 40 vagas

Mais um grande concurso da Polícia Militar. Dessa vez, no estado do Espírito Santo. A corporação anunciou novas informações nesta quinta-feira, 06 de julho, pelo comandante-geral da corporação, coronel Caus.

As declarações aconteceram por meio das redes sociais. Ao todo serão 40 vagas para o cargo de oficial combatente. Diante dos esclarecimentos, espera-se que o governador Renato Casagrande anuncie a portaria autorizativa em breve.

Requisitos Polícia Militar ES

Para participar do concurso da polícia militar do Espírito Santo ( PM- ES), o candidato precisa cumprir estes requisitos:

altura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres

carteira nacional de habilitação a partir da categoria “B”

idade mínima, variável de acordo com o cargo;

nível superior.

Os próximos passos, após a publicação da portaria autorizativa do concurso Polícia Militar ES, serão a escolha da comissão e da banca. A comissão, por sua vez, vai cuidar do andamento da seleção e da escolha da banca. Já a empresa escolhida vai receber as inscrições e cuidar das etapas do certame.

É importante lembrar que entre as atribuições do cargo estão:

promover a Segurança Pública;

promover a defesa social por meio de ações;

realizar operações policiais militares.

Contudo, antes de se tornar Oficial o profissional passa por um curso de formação para preparação da carreira.

Quando foi o último concurso Polícia Militar ES?



O último concurso PM ES aconteceu em 2022 e foram anunciadas o total de 59 vagas, sendo que 57 foram para a área de saúde e 2 para oficiais músicos.

O Instituto AOCP foi a banca organizadora. Para a classe médica, as especializações exigidas foram:

cardiologia (1 vaga);

dermatologia (1);

neurologia (1);

urologia (1);

psiquiatria (2);

pediatria (2);

clínico geral (5);

reumatologia (1);

endocrinologia (1);

cirurgia vascular (1);

cirurgia geral (2);

ginecologia obstetrícia (2).

Para dentista, as especialidades foram:

cirurgião dentista – clínica geral (12);

cirurgião dentista -cirurgia buco – maxilo – facial (1);

cirurgião dentista – periodontia (3);

cirurgião dentista – odontopediatria (2);

cirurgião dentista – endodontia (2).

Além das provas objetivas e discursivas, os candidatos foram submetidos às outras fases, como:

aferição da idade máxima e dos títulos, de caráter eliminatório e classificatório;

teste de aptidão física, de caráter eliminatório;

avaliação psicológica, de caráter eliminatório;

prova prática de música, de caráter eliminatório;

investigação social, de caráter eliminatório;

inspeção de saúde, de caráter eliminatório.

Outros concursos PM

O concurso PM AC ( Polícia Militar do Acre) anuncia que as inscrições foram prorrogadas mais uma vez. Antes, os cadastros poderiam ser feitos até esta terça-feira, 04 de julho.

Agora, os interessados poderão se inscrever até 24 de julho por meio do site da banca organizadora, Fundação Getulio Vargas (FGV), ao custo de R$ 106,00.

Vagas concurso PM AC

Antes de mais nada, o certame oferta 36 vagas para os seguintes cargos:

CARGO VAGAS SALÁRIO Oficial Combatente 27 R$ 8.129,55 Tenente Estagiário de Saúde (Cirurgião Dentista) 1 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial) 1 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Obstetra e Ginecologista) 2 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Pediatra) 2 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Clínico Geral) 2 R$ 10.423,73 Tenente Estagiário de Saúde (Médico Ortopedista e Traumatologista) 1 R$ 10.423,73

Sobre os requisitos concurso PM AC

Os requisitos dependem de cada cargo. Confira o que pede em cada carreira:

Oficial Combatente

Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de bacharel em direito, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e Carteira Nacional de Habilitação, qualquer categoria.

Tenente Estagiário

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação, conforme distribuição disponível no subitem 1.2, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, título de especialista em área específica para a qual está concorrendo, conferido pela Associação Médica Brasileira – AMB ou certificado de Residência Médica realizada em instituição com programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC, além de registro no órgão de classe e Carteira Nacional de Habilitação, qualquer categoria.

Como serão as provas do concurso PM AC?

As provas deste concurso PM AC estão marcadas para 03 de setembro. O certame, por sua vez, anuncia que o processo avaliativo será com as seguintes fases:

Prova Objetiva – eliminatório e classificatório;

– eliminatório e classificatório; Redação – eliminatório e classificatório;

– eliminatório e classificatório; Prova de Títulos – classificatório;

– classificatório; Teste de Aptidão Física – eliminatório;

– eliminatório; Exame Psicotécnico – eliminatório;

– eliminatório; Exame Médico e Toxicológico – eliminatório;

– eliminatório; Investigação Criminal e Social – eliminatório.